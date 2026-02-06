< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Rusko a USA vnímajú potrebu obnoviť dialóg o zmluve New START
Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že USA a Rusko by sa mali dohodnúť na vylepšenej a modernizovanej jadrovej dohode.
Autor TASR
Moskva 6. februára (TASR) - Rusko a Spojené štáty vnímajú naliehavú potrebu obnoviť dialóg o zmluve o obmedzení počtu jadrových zbraní New START, vyhlásil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň uviedol, že trojstranné rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou v Spojených arabských emirátoch (SAE) boli „veľmi náročné, ale konštruktívne“, píše TASR podľa správ agentúr AFP, Reuters a TASS.
„Panuje zhoda, a o tom sa rokovalo aj v Abú Zabí, že obe strany budú konať zodpovedne a uznajú potrebu začať rokovania o tejto otázke čo najskôr,“ povedal Peskov novinárom. Platnosť zmluvy New START uplynula vo štvrtok.
Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že USA a Rusko by sa mali dohodnúť na „vylepšenej a modernizovanej“ jadrovej dohode. „Namiesto predĺženia dohody 'NEW START' (veľmi zle vyjednaná dohoda zo strany Spojených štátov, ktorá je okrem všetkého iného hrubo porušovaná), by mali naši jadroví experti pracovať na novej, zlepšenej a modernizovanej dohode, ktorá bude platná dlho do budúcnosti,“ napísal vo štvrtok Trump na svojej platforme Truth Social.
Zmluva o strategických útočných zbraniach New START je poslednou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami vlastniacimi približne 90 percent všetkých jadrových zbraní. Dokument podpísali 8. apríla 2010 v Prahe prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev.
Bývalý prezident USA Joe Biden sa s Ruskom dohodol na jej predĺžení o päť rokov po tom, ako porazil súčasného prezidenta Donalda Trumpa vo voľbách v roku 2020. Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode, ale súčasne vyhlásil, že Moskva bude naďalej dodržiavať limity, ktoré sa týkajú bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.
Peskov v piatok taktiež označil trilaterálne rokovania v Spojených arabských emirátoch za „veľmi náročné, ale konštruktívne“. „Práca pokračuje. Práca pokračovala dva dni. Bola konštruktívna a zároveň veľmi náročná. Bude pokračovať,“ uviedol.
Rovnako hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov po štvrtkových rokovaniach v Abú Zabí oznámil, že budú v nasledujúcich týždňoch pokračovať. Na sociálnej sieti X napísal, že rozhovory boli konštruktívne a zamerané na to, aby vytvorili podmienky na trvalý mier. Ukrajina a Rusko sa na nich dohodli na vzájomnej výmene 157 vojnových zajatcoch.
Peskov sa vyjadril aj k rokovaniam medzi Spojenými štátmi a Iránom v ománskom Maskate. Podľa jeho slov Rusko dúfa, že prinesú výsledky a budú viesť k deeskalácii napätia v regióne. Zároveň vyzval všetky strany, aby boli medzičasom zdržanlivé.
