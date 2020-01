Kremeľ: Rusko analyzuje Trumpov blízkovýchodný plán

Moskva 30. januára (TASR) - Kremeľ pokračuje v analýze "dohody storočia", ktorú predstavil americký prezident Donald Trump. Uviedol to vo štvrtok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov po stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Moskve.



"Bola to dlhá, intenzívna a zásadná diskusia o detailoch tejto dohody storočia a jej vplyve na daný región. Lídri hovorili aj o vývoji situácie v Sýrii a nevyhnutnej koordinácii medzi Izraelom a Ruskom," uviedol podľa tlačovej agentúry TASS člen izraelskej delegácie.



Netanjahu sa zastavil v Moskve na ceste z Washingtonu, kde prezident USA Donald Trump predstavil svoje dlho očakávané návrhy. Líder židovského štátu tento plán privítal, avšak OSN i EÚ ho prijali chladne, zatiaľ čo u Palestínčanov a iných vyvolal hnev. Netanjahu povedal, že je ochotný okamžite začať rokovania.



Hnutie Hamas vyhlásilo, že Trumpov plán "nie je hodný ani atramentu, ktorým bol napísaný".



Netanjahu označil schôdzku v Kremli za krok, ktorý symbolizuje "ďalšie posilňovanie vzťahov", a uviedol, že chcel počuť názor ruského lídra na americký mierový plán.



Trumpov plán by umožnil Izraelu kontrolovať židovské osady v Predjordánsku, ako aj strategické údolie rieky Jordán. Iniciatíva šéfa Bieleho domu zároveň považuje Jeruzalem za "nerozdelené hlavné mesto" Izraela.



Predmetný plán počíta tiež s možnosťou nezávislej Palestíny s hlavným mestom v častiach východného Jeruzalema, stanovuje však sériu podmienok, ktoré najskôr musia splniť Palestínčania.



Prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás túto iniciatívu okamžite odmietol ako príliš proizraelskú a vyhlásil, že bude ďalej uprednostňovať mierové rozhovory s neutrálnymi vyjednávačmi.



Palestínčania tvrdia, že nepovažujú Washington za nestranného hráča v tomto desaťročia dlhom konflikte a Trumpove rozhodnutia vnímajú ako proizraelskú politiku.



Rusko sa usiluje o to, aby v danom regióne zohrávalo väčšiu úlohu a v uplynulých rokoch vystupuje ako sprostredkovateľ medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Putin sa minulý týždeň stretol s Netanjahuom v Jeruzaleme a s Abbásom v Betleheme.