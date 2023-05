Kremeľ: Rusko bude mať na summite BRICS zastúpenie na náležitej úrovni

Moskva 30. mája (TASR) - Rusko bude mať na plánovanom summite krajín skupiny BRICS v Juhoafrickej republike (JAR) zastúpenie na "náležitej úrovni". V utorok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Skupina rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS združuje Brazíliu, Čínu, Indiu, Juhoafrickú republiku a Rusko. Jej summit sa v JAR uskutoční 22. - 24. augusta.



V prípade prítomnosti ruského prezidenta Vladimira Putina sa Johannesburg bude musieť zaoberať zatykačom, ktorý na šéfa Kremľa v marci vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) za vojnové zločiny na Ukrajine. Ako signatár Rímskeho štatútu, ktorým sa ustanovil ICC, je JAR povinná Putina zadržať a postaviť pred súd.



"Rusko pripisuje rozvoju tohto formátu integrácie obrovský význam. A Rusko sa na tomto summite zúčastní na náležitej úrovni," povedal Peskov. V súvislosti so zatykačom verí, že "partnerské krajiny v tak dôležitom formáte sa nebudú riadiť takýmito nezákonnými rozhodnutiami." Dodal, že ďalšie podrobnosti o tejto záležitosti budú oznámené neskôr.



Johannesburg odmietol odsúdiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ktorá Rusko na medzinárodnej politickej scéne do značnej miery izolovala. Snahou JAR je zostať neutrálna a v záujme skončenia vojny uprednostňuje dialóg.



Putin, je iba tretí úradujúci prezident, na ktorého ICC vydal zatykač a podľa Reuters sa pravdepodobne tak skoro pred súd nepostaví. Môže byť však zadržaný a odoslaný do Haagu, ak pricestuje do ktoréhokoľvek členského štátu ICC.