Kremeľ: Rusko je ochotné spolupracovať s NATO

Moskva 8. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) bola vždy nástrojom agresie a konfrontácie, avšak Rusko je ochotné s touto organizáciou spolupracovať. Novinárom to v piatok povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Opakovane vyhlasujeme, že NATO je alianciou vytvorenou na účel konfrontácie. Rusko sa však nikdy nevyhýbalo spolupráci s ňou, vždy bolo otvorené tejto možnosti," uviedol podľa tlačovej agentúry TASS Peskov.



Hovorca ďalej dodal, že ruská strana nikdy príliš nezdôrazňovala úlohu NATO pri zaisťovaní celkovej bezpečnosti a stability Európy. "Pretože toto je nástroj konfrontácie a občas i agresie - taký je náš názor na NATO," povedal.



Kremeľský činiteľ zároveň pripomenul Radu NATO-Rusko, ktorá bola založená v roku 2002 s cieľom riešenia bezpečnostných záležitostí a spoločných projektov. Podľa jeho slov sa spolupráca v rámci tohto telesa "zredukovala prakticky na úroveň expertnej interakcie", a nie z iniciatívy Moskvy.



"NATO je možno nažive alebo mŕtve, ale my nie sme koroneri, aby sme zisťovali, ktoré časti Aliancie sa nachádzajú v komatóznom stave," povedal Peskov, narážajúc na nedávne vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Šéf Elyzejského paláca v rozhovore pre britský týždenník The Economist skritizoval súčasný stav Severoatlantickej aliancie. "To, čo práve zažívame, je mozgová smrť NATO," uviedol Macron. Podľa francúzskeho prezidenta stojí Európa na "okraji priepasti" a musí začať o sebe strategicky rozmýšľať ako o geopolitickej mocnosti - inak už dlhšie nebude riadiť svoj osud.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vyhlásila, že konkrétnym príkladom mozgovej smrti Severoatlantickej aliancie sú "protiruské nálady, ktoré sa pre ideológov NATO stali spásonosnou ideou".



"Mozog NATO zomrel. Samo osebe to nie je prekvapujúce; prekvapujúce je to, že o tom konečne v NATO začali otvorene hovoriť," uviedla ruská diplomatka. Poznamenala, že Moskva o tom hovorila už dávno, pričom sa vyjadrovala diplomatickejšie.



Zacharovová dodala, že nielen NATO, ale aj Európska únia prechádzajú "skutočnou existenčnou krízou, krízou identity a existencie, krízou vytyčovania perspektív a formulovania stratégií".