Moskva 25. júla (TASR) - Rusko vo štvrtok uviedlo, že rokovania s Ukrajinou o ukončení konfliktu nevylučuje ani počas vlády ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého legitimitu Moskva spochybňuje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Rusko je celkovo otvorené rokovaciemu procesu, no najskôr musíme pochopiť, do akej miery je na to pripravená ukrajinská strana a nakoľko má na to povolenie od svojich kurátorov," uviedol Peskov. Moskva verejne upozorňuje na to, že Zelenskému v máji skončil mandát a mal v krajine zvolať prezidentské voľby. Moskva o Zelenskom vyhlasuje, že je americkou bábkou, pripomína Reuters.



Zelenskyj a Západ však tvrdia, že voľby by sa v čase vojny konať nemohli a Rusko so svojim politickým systémom nie je v pozícii kritizovať.



"Zatiaľ zaznievajú rôzny vyhlásenia. Nie je to zatiaľ celkom jasné... Stále je potrebné veľa vyjasniť" uviedol Peskov. Poukázal na problém legitimity Zelenského i zákaz zo strany Ukrajiny, udržiavať kontakt a rokovať s ruskou stranou.



Peskov v reakcii na otázku, či si Kremeľ vie predstaviť rokovania so Zelenským, alebo či ich kategoricky odmieta, uviedol. "Nie je to ľahká otázka... no z praktického hľadiska sme otvorení dosiahnuť naše ciele prostredníctvom rokovaní. Preto sú prípustné rôzne možnosti," povedal hovorca ruského prezidenta.



Ukrajinský minister zahraničných Dmytro Kuleba vecí v stredu počas návštevy Číny uviedol, že Kyjev je pripravený na rokovania s Moskvou, ak bude rešpektovaná suverenita a územná celistvosť Ukrajiny. Kyjev však podľa jeho slov nevidí náznaky, že to tak je.



Ruský prezident Vladimir Putin v júni uviedol, že zastaví ozbrojený konflikt na Ukrajine, iba ak bude Kyjev súhlasiť s tým, že sa vzdá svoje ambície na vstup do NATO a stiahne sa zo štyroch oblastí, na ktoré si Moskva nárokuje. Kyjev tieto požiadavky odmietol s tým, že sa rovnajú kapitulácii.