Kremeľ: Rusko komunikuje s ostatnými krajinami o situácii v Sýrii

Moskva 11. marca (TASR) - Rusko je v kontakte s ostatnými krajinami v súvislosti s bojmi v Sýrii a chce, aby sa tento vojnou zmietaný štát "zjednotil", uviedol v utorok Kremeľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Útoky namierené proti náboženskej menšine alavitov v krajine predstavujú doposiaľ najvážnejšiu hrozbu pre stabilitu od decembrového pádu vlády prezidenta Bašára Asada. "Sme pripravení a sme v kontakte s ostatnými krajinami v sýrskej otázke," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň zdôraznil, že Moskva "chce vidieť Sýriu jednotnú, prosperujúcu a priateľskú".



Asad utiekol do Ruska, keď povstalci zvrhli jeho režim po viac ako 13 rokoch občianskej vojny. Moskva bola Asadovým kľúčovým vojenským a politickým podporovateľom a pomáhala zvrátiť priebeh konfliktu v jeho prospech. Neskôr snažila posilniť vzťahy s novou sýrskou administratívou, najmä v súvislosti so zabezpečením svojich vojenských základní v krajine, pripomína AFP.



Sýrske orgány v pondelok oznámili ukončenie operácie proti Asadovým stúpencom, pri ktorej podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) zahynulo najmenej 1068 civilistov. Väčšinu z nich tvorili alaviti, ktorých popravili bezpečnostné sily alebo spojenecké skupiny.



Dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara sa pokúša rozpustiť ozbrojené skupiny a zaviesť vládnu kontrolu nad celou krajinou. V pondelok podpísal dohodu s lídrom kurdských milícií Sýrske demokratické sily (SDF) Mazlúmom Abdím. Dohodli sa na prímerí a integrácii SDF, ktoré kontrolujú rozsiahle oblasti na východe krajiny, do sýrskych štátnych inštitúcií.