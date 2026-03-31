Kremeľ: Rusko nedostalo od Ukrajiny jasný návrh veľkonočného prímeria
Zelenskyj v pondelok uviedol, že Ukrajina je pripravená na akúkoľvek formu prímeria, či už úplného alebo obmedzeného na energetiku.
Autor TASR
Moskva 31. marca (TASR) - Rusko nedostalo jasne formulovaný návrh Ukrajiny na dočasné prímerie počas veľkonočných sviatkov, vyhlásil Kremeľ v utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Kyjev je pripravený na prímerie s Moskvou počas veľkonočných sviatkov. V rámci neho by sa zastavili aj vzájomné útoky na energetické zariadenia s cieľom zmierniť globálnu ropnú krízu, ktorú spôsobila vojna Izraela a USA roti Iránu.
„V Zelenského vyjadreniach, ktoré sme si prečítali, sme nevideli žiadnu jasne formulovanú iniciatívu na veľkonočné prímerie,“ skonštatoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Zdôrazňujeme: Zelenskyj musí prijať zodpovednosť a urobiť primerané rozhodnutie, aby sme dosiahli mier a nie prímerie,“ dodal.
Rusko opakovane odmietlo uzavrieť prímerie s Ukrajinou a namiesto toho vyvíjalo tlak na konečné mierové urovnanie. Kyjev tvrdí, že Moskva nemá skutočný záujem o mier a zámerne predlžuje vojnu, aby obsadila ďalšie ukrajinské územia.
Zelenskyj v pondelok uviedol, že Ukrajina je pripravená na akúkoľvek formu prímeria, či už úplného alebo obmedzeného na energetiku. „A sme pripravení na prímerie počas veľkonočných sviatkov... Sme pripravení na akékoľvek kompromisy, okrem kompromisov týkajúcich sa našej dôstojnosti a suverenity,“ doplnil ukrajinský líder.
