Kremeľ: Rusko neplánuje anexiu ďalších ukrajinských území

Moskva 8. decembra (TASR) - Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že Rusko v rámci pokračujúcej ofenzívy v súčasnosti neplánuje anektovať ďalšie časti ukrajinského územia. TASR informuje na základe správy agentúry DPA a britských médií.



Na otázku, či Moskva chce včleniť do Ruskej federácie ďalšie regióny okrem častí nezákonne anektovanej Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry Interfax uviedol: "O ničom takom sa nehovorí." Dodal, že "prinajmenšom v tejto veci nepadli žiadne vyjadrenia". Rusko má podľa jeho slov ešte "veľa práce" s "oslobodením" anektovaných území na juhu a východe Ukrajiny, ktoré sú stále pod kontrolou Kyjeva. "Mám na mysli Doneckú republiku, ako aj to, čo sa stalo súčasťou Ruskej federácie, a potom bolo znova okupované ukrajinskými silami," povedal.



Rusko 30. septembra v rozpore s medzinárodným právom anektovalo štyri ukrajinské oblasti, pričom ani jedna z nich nebola pod úplnou kontrolou ruských síl, konštatuje denník The Guardian. Kyjev odvtedy oslobodil viaceré časti okupovaných území. Ukrajina vytlačila ruské sily z malej časti Luhanskej oblasti a v novembri sa ruská armáda stiahla zo západného brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti vrátane metropoly Cherson, pripomína stanica Sky News.



Peskov odmietol vyhlásenia Nemecka, že Ukrajina pri obranných operáciách nemusí obmedzovať výlučne na svoje vlastné územie. Varoval, že takéto konanie by viedlo k eskalácii konfliktu. Rusko čelí v posledných týždňoch opakovanému ostreľovaniu svojho územia.