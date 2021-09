Kremeľ: Rusko nevyužíva zemný plyn ako nástroj na vyvinutie tlaku

Moskva 28. septembra (TASR) - Rusko nemá v pláne používať dodávky zemného plynu ako nástroj na vyvíjanie tlaku na iné krajiny, ani na Ukrajinu. Podľa agentúry TASS to v utorok uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku, či je cieľom zmluvy o dodávkach zemného plynu uzavretej v pondelok medzi Ruskom a Maďarskom vyvinúť tlak na Ukrajinu.



"Nie, nie je to tak," vyhlásil Peskov. Dodal, že Rusko "nikdy nevyužilo, nevyužíva a ani v budúcnosti nebude využívať" zemný plyn na to, "aby niekoho trestalo".



Peskov poznamenal, že ruská strana je súčasne v prípade potreby pripravená prediskutovať obnovenie priamych nákupov plynu Ukrajine. "Toto samozrejme nikto neodmietal," uviedol kremeľský hovorca. Vyjadril sa tiež, že nová dlhodobá zmluva medzi Maďarskom a ruskou spoločnosťou Gazprom o dodávkach plynu obchádzajúcich Ukrajinu "neporušuje práva nikoho".



Podľa Peskova "Kyjev nemá právo zasahovať do tohto aspektu bilaterálnych vzťahov medzi Moskvou a Budapešťou".



"Ide o dlhodobú zmluvu, ktorá v skutočnosti zaručí spoľahlivé, predvídateľné a pravidelné dodávky" zemného plynu do Maďarska po ekonomicky výhodných trasách, vysvetlil.



Vylúčil, že by tým boli porušované práva niektorého zo štátov či medzinárodné obchodné normy.



Doplnil, že Kremeľ sleduje situáciu s rastom cien plynu v Európe, zatiaľ čo Gazprom si plní svoje záväzky a je pripravený zvážiť nové zmluvy, "dlhodobé zmluvy, vo zvýšených množstvách, aby uspokojil rastúci dopyt európskych spotrebiteľov po zemnom plyne".



"Rusko bolo a zostáva absolútnym a nespochybniteľným garantom energetickej bezpečnosti celého európskeho kontinentu," vyhlásil hovorca Kremľa na margo tvrdení, že kontrakt na plyn medzi Moskvou a Budapešťou bol údajne "namierený proti Ukrajine".



Ako informovali tlačové agentúry, Ukrajina si v utorok v súvislosti s novou rusko-maďarskou zmluvou predvolala maďarského veľvyslanca a rovnaký krok podnikla aj Budapešť, aby ukrajinskej veľvyslankyni tlmočila svoj postoj k námietkam Kyjeva k bilaterálnej zmluve.