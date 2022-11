Kremeľ: Rusko o použití jadrových zbraní neuvažuje

Moskva/Londýn 17. novembra (TASR) - Rusko neuvažuje o tom, že by použilo jadrové zbrane, uviedol vo štvrtok Kremeľ. Prezident Vladimir Putin síce tvrdí, že ak by Rusko bolo napadnuté, bude brániť svoje územie všetkými dostupnými prostriedkami vrátane atómových zbraní, ruskí činitelia však tvrdia, že Západ si už viackrát zle vysvetlil vyhlásenia Kremeľského paláca, píše agentúra Reuters.



Na otázku, či by bolo možné, aby Rusko použilo svoje jadrové zbrane, a či sa o tejto téme už diskutovalo alebo nie, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odpovedal, že už len samotná formulácia takýchto otázok je neakceptovateľná.



"Ak ste si všimli, nikto z ruskej strany o tejto téme nediskutuje a ani o nej ešte nediskutoval," uviedol Peskov, ako ho citoval Reuters.



Putinov hovorca zároveň obvinil európske krajiny, že vôbec o jadrovej otázke diskutujú, čím "absolútne neakceptovateľným, neprípustným a potenciálne nebezpečným spôsobom zvyšujú napätie".



Invázia Ruska na Ukrajinu vyvolala najväčšiu konfrontáciu medzi Moskvou a Západom od kubánskej raketovej krízy z roku 1962, keď obe superveľmoci z čias studenej vojny – USA a vtedajší Sovietsky zväz – mali historicky vôbec najbližšie k zámernému rozpútaniu jadrovej vojny.



Rusko a USA sú doposiaľ najväčšími jadrovými veľmocami – dovedna vlastnia 90 percent z celkového počtu jadrových hlavíc na svete, čo je podľa Reutersu dosť na niekoľkonásobné zničenie celej planéty Zem.



Putin 21. septembra upozornil Západ, že "neblafuje", keď hovorí, že je na obranu Ruska pripravený použiť aj jadrové zbrane. A 30. septembra uviedol, že Spojené štáty k tomu vytvorili zhodením dvoch atómových bômb na Japonsko v roku 1945 precedens, pripomína Reuters.