Kremeľ: Rusko pozorne monitoruje summit NATO v Litve

Moskva 11. júla (TASR) - Rusko pozorne monitoruje summit NATO v litovskom Vilniuse, oznámil v utorok Kremeľ. Zároveň poukázal na "protiruský charakter" stretnutia, na ktorom budú lídri Aliancie rokovať o členstve Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



"Bezpochyby je to summit Aliancie so silným protiruským charakterom. Rusko je vnímané ako nepriateľ a súper a v tomto kontexte sa budú odohrávať všetky rokovania," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Zároveň prisľúbil, že Rusko bude reagovať na rozhodnutie Francúzska, ktoré v utorok vo Vilniuse oznámil prezident Emmanuel Macron, dodať Kyjevu rakety s dlhým doletom. To Ukrajine umožní zasahovať aj ciele ďaleko za líniou Ruska.



"Z nášho uhľa pohľadu je toto rozhodnutie chyba, ktorá bude mať pre ukrajinskú stranu následky, pretože nás to samozrejme prinútiť prijať protiopatrenia," povedal Peskov.



Okrem vojny na Ukrajine a jej členstva v NATO sa budú lídri na summite zaoberať aj žiadosťou Švédska o vstup do Aliancie. Hovorca Kremľa v utorok uviedol, že bezpečnosť Ruska bude v prípade vstupu Švédska do NATO ohrozená.



"Negatívne následky sú jednoznačné," povedal Peskov. Kremeľ podľa jeho slov situáciu naďalej pozorne sleduje a plánuje protiopatrenia.



Vstup Švédska do NATO doposiaľ blokovalo Turecko. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg však v pondelok oznámil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po rokovaní s ním a švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom vyjadril podporu pre prijatie Švédska do Severoatlantickej aliancie.



V litovskom Vilniuse sa v utorok začína dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie. Lídri členských štátov sa budú zoberať širokou škálou tém – od rozporov týkajúcich sa ambícií Ukrajiny vstúpiť do NATO, cez prijatie Švédska až po posilnenie skladových zásob munície a najväčšie zmeny obranných plánov za uplynulé desaťročia. Pôjde v poradí o štvrtý summit NATO od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.