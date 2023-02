Kremeľ: Rusko pozorne sledovalo návštevu Bidena na Ukrajine

Moskva 21. februára (TASR) - Rusko pozorne sledovalo návštevu amerického prezidenta Joea Bidena na Ukrajine a naďalej monitoruje jeho pobyt v Poľsku. V utorok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Pochopiteľne sme to veľmi pozorne sledovali. Budeme veľmi pozorne sledovať, čo sa dnes (v utorok) stane v Poľsku, aj keď je veľmi pravdepodobné, že pôjde o pokračujúcu koncentráciu rusofóbie a vzájomné presviedčanie o nových dodávkach zbraní," povedal Peskov.



Americký prezident v pondelok pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Kyjeva. Pre mnohých to bolo prekvapením, pretože Biely dom minulý týždeň oznámil, že počas návštevy Poľska nemá Biden v úmysle prekročiť hranice do susednej Ukrajiny. Do Kyjeva pricestoval krátko pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022. Vo vojnou postihnutom meste strávil vyše päť hodín.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan potvrdil, že vopred upovedomili Rusko o plánovanej návšteve Ukrajiny. Washington tak chcel zabrániť akejkoľvek možnej eskalácii situácie.



V Poľsku sa Biden počas svojej trojdňovej návštevy stretne s prezidentom Andrzejom Dudom, aj s lídrami krajín Bukureštskej deviatky, kam patrí okrem Poľska aj Slovensko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko. Predstaviteľov týchto krajín na východnom krídle NATO chce uistiť o stálej americkej podpore pre ich bezpečnosť.