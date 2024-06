Kremeľ: Rusko sleduje volebné zisky krajnej pravice vo voľbách do EP

Moskva 10. júna (TASR) - Rusko pozorne sleduje volebné zisky krajne pravicových strán vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), vyhlásil v pondelok Kremeľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Zatiaľ môžeme vidieť, že väčšina je proeurópska a proukrajinská... no vidíme trend nárastu popularity krajne pravicových strán," uviedol hovorca Kremľa Dmitrj Peskov s tým, že Rusko tento proces pozorne sleduje.



Podľa čiastkových výsledkov volieb z jednotlivých krajín EÚ eurovoľby vyhrala Európska ľudová strana (EPP), nasledovaná socialistami a demokratmi (S&D) a liberálmi z Obnovme Európu (RE).



Vo Francúzsku však prezident Emmanuel Macron oznámil predčasné parlamentné voľby po víťazstve krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penovej v eurovoľbách.



Peskov víťazstvo RN vo Francúzsku nekomentoval a uviedol, že Rusko by nerado zasahovalo do vnútorných záležitostí Francúzska. Moskva však podľa hovorcu bude nadchádzajúce predčasné voľby vo Francúzsku pozorne sledovať, pretože francúzske vedenie zaujalo voči Rusku nepriateľský postoj.



Le Penová bola v minulosti obviňovaná z úzkych väzieb na Rusko. Po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 sa však od Ruska dištancovala. Francúzska politička však kritizuje rozsah vojenskej pomoci, ktorú chce Macron poskytnúť Ukrajine, pripomína AFP.