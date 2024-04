Kremeľ: Rusko zaistí svoju bezpečnosť, ak v Poľsku budú jadrové zbrane

Moskva 22. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo obrany prijme všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti Ruska v prípade rozmiestnenia jadrových zbraní na poľskom území. Na brífingu v Moskve to v pondelok vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Kremeľ takto reagoval na slová poľského prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý v nedávno zverejnenom rozhovore pre poľský denník Fakt pripustil možnosť rozmiestnenia jadrových zbraní aliancie NATO na poľskom území.



V rozhovore pre Fakt Duda povedal: "Ak sa naši spojenci rozhodnú rozmiestniť jadrové zbrane v rámci spoločného použitia jadrových zbraní aj na našom území s cieľom posilniť bezpečnosť východného krídla NATO, sme na to pripravení".



Doplnil, že Poľsko je spojencom v Severoatlantickej aliancie a v tomto smere má aj záväzky. "To znamená, že jednoducho realizujeme spoločnú politiku," objasnil Duda podľa agentúry AFP.



Uviedol, že otázka rozmiestnenia amerických jadrových zbraní v Poľsku "je už nejaký čas témou poľsko-amerických rokovaní".



Zdieľanie jadrových zbraní je súčasť politiky jadrového odstrašenia, ktorá členským krajinám aliancie NATO bez jadrových zbraní poskytuje jadrové hlavice na použitie.



Poľsko avizovalo pripravenosť umožniť rozmiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území aj v júni 2023, keď vtedajší poľský premiér Mateusz Morawiecki vyhlásil, že v reakcii na rozmiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku má Poľsko záujem o rozmiestnenie amerických jadrových zbraní.



Morawiecki vtedy vyzval všetky členské štáty NATO, aby sa zúčastnili na programe zdieľania jadrových zbraní. Dodal, že konečné rozhodnutie síce bude závisieť od USA a partnerov v NATO, ale v mene Poľska deklaroval, že chce "konať rýchlejšie".



Americké jadrové zbrane sú na základe misie Zdieľanie jadrových zbraní vyslané od novembra 2009 do Belgicka, Nemecka, Talianska a Holandska.



Poľsko požiadalo o zaradenie do programu 30. júna 2023.