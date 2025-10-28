< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Rusko zničí zahraničných bojovníkov na Ukrajine
Autor TASR
Moskva 28. októbra (TASR) - Kremeľ v utorok uviedol, že ruské jednotky na bojisku neustále počujú cudzie jazyky, ktorými hovoria vojaci bojujúci za Ukrajinu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov prisľúbil, že všetci zahraniční bojovníci „budú zničení“, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Naša armáda počuje cudzie reči, na fronte neustále počujú cudzie jazyky,“ povedal Peskov novinárom pri otázke, či sa Francúzsko pripravuje nasadiť svojich vojakov na Ukrajinu. „Takže, títo cudzinci tam sú, ničíme ich. Naša armáda si bude naďalej plniť svoju robotu,“ dodal.
Rusko dlhodobo tvrdí, že na Ukrajine bojuje vojenský personál Severoatlantickej aliancie (NATO) a že na frontovej línií ruská armáda pravidelne počuje angličtinu a francúzštinu. NATO tvrdí, že Kyjev podporuje, ale na územie Ukrajiny nenasadila žiadnych vojakov.
