Kremeľ: Ruskú delegáciu na rokovaniach s USA v Rijáde povedie Lavrov

Moskva 17. februára (TASR) - Na utorkovom stretnutí americkej a ruskej delegácie v Saudskej Arábii sa zúčastnia aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. V pondelok to potvrdil Kremeľ. Cieľom stretnutia je prediskutovať možnú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine a pripraviť summit prezidentov USA a Ruska. TASR o tom píše podľa agentúry AP.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Lavrov a Ušakov priletia do Rijádu ešte v priebehu pondelka. Rozhovory budú podľa neho zamerané predovšetkým na "obnovenie celej škály americko-ruských vzťahov", ako aj Ukrajinu a prípravu stretnutia lídrov oboch krajín. Dotknúť by sa chceli aj aktuálnej situácie na Blízkom východe.



Americkú delegáciu bude viesť minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa už nachádza v Rijáde. Prítomný bude aj Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff a poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz.



Avizované stretnutie sa udeje necelý týždeň po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa stanice BBC schôdzka vyvolala veľké znepokojenie ukrajinskej vlády, ale aj jej spojencov zo Západu, ktorí sa obávajú americko-ruskej dohody uzavretej bez Ukrajiny a Európy.



Nemenovaný ukrajinský vládny zdroj pre BBC povedal, že ukrajinská delegácia nebola pozvaná a neposiela svojich zástupcov na plánované rokovania do Saudskej Arábie.