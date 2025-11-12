< sekcia Zahraničie
Kremeľ: S Britániou sme nadviazali kontakty, nerozvinuli sa
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že Británia neprejavila žiadnu ochotu vypočuť si ruský postoj k vojne na Ukrajine.
Autor TASR
Moskva/Londýn 12. novembra (TASR) - Kremeľ v stredu uviedol, že na začiatku roka 2025 poradca britského premiéra pre národnú bezpečnosť Jonathan Powell kontaktoval poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova. Ich dialóg však nebol úspešný, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a TASS.
Denník Financial Times (FT) napísal, že Powell sa pokúsil otvoriť komunikačný kanál s Ruskom, pretože sa obával, že by administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla ignorovať záujmy Spojeného kráľovstva a európskych spojencov na Ukrajine.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že Británia neprejavila žiadnu ochotu vypočuť si ruský postoj k vojne na Ukrajine. „Kontakty skutočne boli. Dialóg sa uskutočnil, ale nepokračoval,“ uviedol Peskov bez uvedenia presného času, v ktorom komunikácia prebehla.
„Počas tohto kontaktu bolo u partnera cítiť silné želanie hovoriť o postoji Európanov a chýbal akýkoľvek zámer alebo želanie vypočuť si náš postoj. Vzhľadom na nemožnosť výmeny názorov sa vzájomný dialóg nerozvinul,“ zhodnotil hovorca Kremľa.
