Kremeľ sa obáva, že Ukrajina neodmieta silové riešenie v Donbase

Moskva 9. apríla (TASR) - Rusko prijme opatrenia na ochranu "ruských občanov v prípade vojenského konfliktu na východe Ukrajiny" a hrozby civilných obetí. V piatok to podľa agentúry Interfax povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Situáciu na demarkačnej línii na Ukrajine označil za "mimoriadne nestabilnú". Uviedol, že "dynamika vývoja tejto situácie a správania sa ukrajinskej strany vytvárajú nebezpečenstvo obnovenia nepriateľských akcií v plnom rozsahu".



Vyhlásil tiež, že "ukrajinská strana, a to sa dá usúdiť podľa rôznych vyhlásení, úplne neodmieta myšlienku vojenského riešenia svojho vlastného problému s juhovýchodom Ukrajiny".



Peskov varoval, že v prípade obnovenia vojenských operácií v Donbase hrozí "katastrofa podobná Srebrenici". Vtedy už "žiadna krajina na svete nebude stáť bokom" a všetky vrátane Ruska prijmú opatrenia, aby sa tragédia ako v Srebrenici už nikdy nestala.



Agentúra Interfax uviedla, že na spresňujúcu otázku ukrajinských novinárov, prečo Kremeľ hľadá paralely medzi konfliktom na Ukrajine a v bývalej Juhoslávii, Peskov odpovedal, že "na základe nekontrolovaných akcií rôznych jednotiek ozbrojených síl Ukrajiny, na základe dominancie nacionalistických nálad, na základe podnecovania absolútnej nenávisti voči obyvateľstvu samozvaných republík Donbasu".



Agentúra Interfax Ukrajina pritom v piatok zverejnila vyhlásenie náčelníka generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl, v ktorom sa uvádza, že Ukrajina nezačne ofenzívu proti proruským separatistom, ktorí ovládajú dva regióny na východe krajiny.



"Oslobodenie dočasne okupovaného územia násilím nevyhnutne povedie k smrti veľkého počtu civilistov a obetiam v radoch vojenských zložiek, čo je pre Ukrajinu neprijateľné," uviedol vo svojom vyhlásení Ruslan Chomčak, náčelník generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl.



Dmitrij Kozak, poradca ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý bol ruským vyjednávačom na rokovaniach s Kyjevom, vo štvrtok podľa agentúry AP varoval Ukrajinu pred použitím sily na opätovné získanie kontroly nad samozvanými republikami, kde má mnoho obyvateľov ruské občianstvo. Takýto krok by podľa Kozaka bol "začiatkom konca Ukrajiny".



AP pripomenula, že Kozak ako prvý v súvislosti s Donbasom spomenul riziko zopakovania tragédie podobnej masakre v Srebrenici.