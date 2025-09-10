< sekcia Zahraničie
Kremeľ sa odmietol vyjadriť k dronom v Poľsku
Drony narušili poľský vzdušný priestor podľa Varšavy najmenej 19-krát - prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ.
Autor TASR
Moskva 10. septembra (TASR) - Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov sa v stredu odmietol vyjadriť k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi a otázky novinárov postúpil ministerstvu obrany, informovali v stredu agentúry Reuters a TASS. Varšava si predtým predvolala ruského chargé d'affaires Andreja Ordaša, podľa ktorého Poľsko nepredložilo žiadne dôkazy o tom, že drony mali ruský pôvod. Tvrdil, že drony prileteli z Ukrajiny, píše TASR.
„Nechceme sa k tomu vyjadrovať, pretože to nespadá do našej kompetencie. Je to vlastne záležitosť ruského ministerstva obrany,“ povedal Peskov. Na otázku o tvrdeniach, že Rusko vyslalo drony cez Poľsko úmyselne ako provokáciu, odpovedal, že lídri EÚ a NATO Moskvu „obviňujú z provokácií denne“ a vo väčšine prípadov sa vraj ani nenamáhajú uviesť dôvody, prečo by to Moskva mala robiť, citovala TASS hovorcu Kremľa.
Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že najnovší incident priviedol jeho krajinu „najbližšie k otvorenému konfliktu od druhej svetovej vojny“. „Nemám dôvod tvrdiť, že sme na pokraji vojny, ale bola prekročená hranica a situácia je neporovnateľne nebezpečnejšia ako predtým,“ povedal v parlamente.
Drony narušili poľský vzdušný priestor podľa Varšavy najmenej 19-krát - prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá. Na poľskom území následne našli sedem dronov a aj úlomky jednej rakety neznámeho pôvodu, potvrdila podľa agentúry Reuters hovorkyňa ministerstva vnútra.
„Vieme jedno – tieto drony prileteli z ukrajinskej strany,“ citovali ruské štátne médiá ruského diplomata po odchode z poľského ministerstva zahraničných vecí. Podľa Tuska prileteli niektoré z dronov z Bieloruska, a to niekoľko dní predtým, keď sa majú na jeho území v piatok začať spoločné cvičenia s Ruskom zvané Zapad 2025.
Varšava pre incident s dronmi požiadala NATO o konzultácie na základe článku číslo 4 Washingtonskej zmluvy. Ten zakotvuje povinnosť spojencov konzultovať vždy, keď je podľa názoru ktoréhokoľvek člena ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť akejkoľvek zmluvnej strany.
„Nechceme sa k tomu vyjadrovať, pretože to nespadá do našej kompetencie. Je to vlastne záležitosť ruského ministerstva obrany,“ povedal Peskov. Na otázku o tvrdeniach, že Rusko vyslalo drony cez Poľsko úmyselne ako provokáciu, odpovedal, že lídri EÚ a NATO Moskvu „obviňujú z provokácií denne“ a vo väčšine prípadov sa vraj ani nenamáhajú uviesť dôvody, prečo by to Moskva mala robiť, citovala TASS hovorcu Kremľa.
Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že najnovší incident priviedol jeho krajinu „najbližšie k otvorenému konfliktu od druhej svetovej vojny“. „Nemám dôvod tvrdiť, že sme na pokraji vojny, ale bola prekročená hranica a situácia je neporovnateľne nebezpečnejšia ako predtým,“ povedal v parlamente.
Drony narušili poľský vzdušný priestor podľa Varšavy najmenej 19-krát - prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá. Na poľskom území následne našli sedem dronov a aj úlomky jednej rakety neznámeho pôvodu, potvrdila podľa agentúry Reuters hovorkyňa ministerstva vnútra.
„Vieme jedno – tieto drony prileteli z ukrajinskej strany,“ citovali ruské štátne médiá ruského diplomata po odchode z poľského ministerstva zahraničných vecí. Podľa Tuska prileteli niektoré z dronov z Bieloruska, a to niekoľko dní predtým, keď sa majú na jeho území v piatok začať spoločné cvičenia s Ruskom zvané Zapad 2025.
Varšava pre incident s dronmi požiadala NATO o konzultácie na základe článku číslo 4 Washingtonskej zmluvy. Ten zakotvuje povinnosť spojencov konzultovať vždy, keď je podľa názoru ktoréhokoľvek člena ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť akejkoľvek zmluvnej strany.