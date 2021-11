Kremeľ sa nevyjadrí k tvrdeniam o šikanovaní Navaľného vo väzení

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Moskva 8. novembra (TASR) - Kremeľ nepovažuje za potrebné preverovať informácie o podmienkach, v akých si svoj trest vo väzení odpykáva opozičný politik Alexej Navaľnyj, a či tam nie je šikanovaný. Vyhlásil to v pondelok na brífingu v Moskve hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.Peskov reagoval na správu ruskej nezávislej televízie Dožď z minulého týždňa, v ktorej bývalí väzni z nápravného tábora IK-2 v Pokrove hovorili o systematickom šikanovaní, ktorému tam bol vystavený Navaľnyj.Uviedli, že spoluväzni mali zákaz komunikovať s Navaľným, aby sa ocitol v úplnej izolácii. Dozorcovia ich tiež nútili, aby ho vyrušovali v spánku alebo ho provokovali k použitiu sily. Navaľnyj tomu nepodľahol, iba raz údajne povedal:Nariman Osmanov, jeden z dvojice väzňov, ktorí o pomeroch v IK-2 informovali a sú už medzičasom na slobode, v rozhovore pre Dožď uviedol, že nútená izolácia Navaľného mala negatívny vplyv aj na psychiku jeho spoluväzňov.uviedol Osmanov.Dodal, že počas hladovky, ktorú Navaľnyj držal od 31. marca do 23. apríla, začali vo väzenskej kuchyni ráno opekať "hádam pol vreca klobás", aby sa takto pokúsili politika zlomiť a prinútili ho ukončiť svoj protest.K Navaľnému do cely tiež prevelili "väzňa Juščenka", ktorého neskôr previezli do nemocničnej časti, pričom dozorcovia následne oznámili, že tento odsúdený má údajne otvorenú formu tuberkulózy.Osmanov v tejto súvislosti uviedol, že sa mu podarilo Navaľnému odovzdať informáciu, že ide o výmysel.Väzni z Navaľného oddielu podľa Osmanova a ďalšieho prepusteného, Jevgenija Buraka, vyvíjali na politika nátlak aj tak, že ho napríklad neustále sledovali a zapisovali si každé jeho vyslovené slovo, aby ho odovzdali dozorcom.Členovia Kremľom zriadenej pozorovateľskej komisie na ochranu ľudských práv zadržaných (ONK) pre Vladimirskú oblasť spochybnili pravdivosť týchto tvrdení bývalých väzňov.povedal člen ONK Sergej Jažan.Ruský prezident Vladimir Putin pred časom priznal, že jeho väznený kritik sa vo väzení ocitol v „nie najlepších životných podmienkach". Súčasne však vyhlásil, že nikto, kto porušil ruské zákony, nebude mať vo väznici "exkluzívne podmienky, ani tí, čo sa označujú za politikov".Samotný Peskov v nedávnom rozhovore pre štáb pripravujúci dokumentárny film o Putinovi pre televíziu France 3 na otázku týkajúcu sa Navaľného otravy a obáv o jeho zdravie vo väzení vyhlásil:Navaľnyj je vo väzení od januára 2021. Zadržali ho po návrate z Nemecka, kde sa liečil po otrave nervovoparalytickou látkou triedy novičok. Následne mu súd zmenil podmienečný trest, vynesený v kauze sprenevery vo firme Yves Rocher, na nepodmienečný. Po započítaní času stráveného vo vyšetrovacej väzbe a v domácom väzení bude Navaľnyj vo väzenskom tábore dohromady dva a pol roka.