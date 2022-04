Kremeľ:Prečo Zelenskyj nevie o ruskom návrhu dohody na ukončenie vojny

Moskva 21. apríla (TASR) - Moskva čaká na odpoveď Kyjeva k písomnému návrhu dohody na ukončenie vojny na Ukrajine a pýta sa, prečo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že o dokumente nevie. Vo štvrtok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Opakujem to, čo som povedal včera – našim oponentom, teda ukrajinskej vyjednávacej delegácii, sme odovzdali najnovšiu verziu našich formulácií," povedal Peskov. Zelenského stredajšie vyhlásenie, že o žiadnom takomto dokumente nevie, vyvoláva podľa Peskova otázky, prečo ukrajinského prezidenta nikto neinformuje o požiadavkách Moskvy.



V reakcii na stredajšie oznámenie Kremľa o zaslaní písomného návrhu dohody s podmienkami na ukončenie vojny do Kyjeva Zelenskyj v ten istý deň vyhlásil, že Ukrajina takýto dokument nedostala.



Delegácie Ruska a Ukrajiny sa naposledy fyzicky stretli 29. marca na mierových rokovaniach v Istanbule. Požiadavky Kremľa doposiaľ zahŕňali neutralitu Ukrajiny, nezávislosť dvoch samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky – a uznanie Krymu ako súčasti Ruskej federácie. Kyjev však odmieta vzdať sa častí svojho územia.