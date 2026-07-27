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Kremeľ: Sankcie EÚ čoraz viac škodia európskej ekonomike
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že priestor na prijímanie ďalších reštriktívnych opatrení sa pre EÚ postupne zužuje.
Autor TASR
Moskva 27. júla (TASR) - Sankcie Európskej únie proti Rusku začínajú podľa Kremľa čoraz výraznejšie zasahovať samotnú európsku ekonomiku a sociálnu oblasť. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že priestor na prijímanie ďalších reštriktívnych opatrení sa pre EÚ postupne zužuje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.
„Všetko ďalšie už začína tvrdo dopadať na samotnú európsku ekonomiku a sociálnu sféru,“ vyhlásil Peskov.
Členské štáty EÚ vo štvrtok schválili 21. balík sankcií voči Rusku v reakcii na jeho pokračujúcu agresiu proti Ukrajine. Konečná podoba balíka je však výrazne miernejšia než pôvodný návrh Európskej komisie. Počas niekoľkotýždňových rokovaní viaceré krajiny presadili zmiernenie niektorých opatrení alebo ich úplné vypustenie.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová medzitým odsúdila rozhodnutie EÚ zaradiť na sankčný zoznam Vladimira Medinského, poradcu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten bol hlavným vyjednávačom Kremľa počas trilaterálnych mierových rokovaní ukrajinskej, ruskej a americkej delegácie vo februári.
Moskva dlhodobo odmieta sankcie EÚ a označuje ich za nelegitímne z pohľadu medzinárodného práva. Európska únia naopak tvrdí, že cieľom reštriktívnych opatrení je oslabiť ruské hospodárstvo a obmedziť schopnosť Kremľa financovať vojnu proti Ukrajine. Brusel zároveň uvádza, že je pripravený pokračovať v zvyšovaní tlaku na Rusko ďalšími krokmi.
„Všetko ďalšie už začína tvrdo dopadať na samotnú európsku ekonomiku a sociálnu sféru,“ vyhlásil Peskov.
Členské štáty EÚ vo štvrtok schválili 21. balík sankcií voči Rusku v reakcii na jeho pokračujúcu agresiu proti Ukrajine. Konečná podoba balíka je však výrazne miernejšia než pôvodný návrh Európskej komisie. Počas niekoľkotýždňových rokovaní viaceré krajiny presadili zmiernenie niektorých opatrení alebo ich úplné vypustenie.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová medzitým odsúdila rozhodnutie EÚ zaradiť na sankčný zoznam Vladimira Medinského, poradcu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten bol hlavným vyjednávačom Kremľa počas trilaterálnych mierových rokovaní ukrajinskej, ruskej a americkej delegácie vo februári.
Moskva dlhodobo odmieta sankcie EÚ a označuje ich za nelegitímne z pohľadu medzinárodného práva. Európska únia naopak tvrdí, že cieľom reštriktívnych opatrení je oslabiť ruské hospodárstvo a obmedziť schopnosť Kremľa financovať vojnu proti Ukrajine. Brusel zároveň uvádza, že je pripravený pokračovať v zvyšovaní tlaku na Rusko ďalšími krokmi.