Kremeľ: Schôdzka Putina a Trumpa je potrebná

Moskva 5. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nateraz nemá v pláne žiadne cesty na Blízky východ, kam v polovici mája zamieri jeho americký náprotivok Donald Trump. V súvislosti s možným osobným stretnutím lídrov to v pondelok uviedol Kremeľ. Takúto schôdzku označil za potrebnú, no konkrétne informácie o nej zatiaľ k dispozícii nemá, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Trump, ktorý prisľúbil ukončiť vojnu na Ukrajine mierovou cestou krátko po nástupe do Bieleho domu, cez víkend povedal, že on a jeho poradcovia mali v uplynulých dňoch „veľmi dobré diskusie“ o Rusku a Ukrajine. Nepovedal však jasne, kto s kým diskutoval.



Americký prezident naznačil, že by mohol zvážiť stretnutie s Putinom počas svojej blížiacej sa cesty na Blízky východ, počas ktorej v dňoch od 13. do 16. mája navštívi Saudskú Arábiu, Katar aj Spojené arabské emiráty. Očakáva sa jeho účasť na summite Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC).



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na Trumpove vyjadrenia povedal, že Putin nemá naplánovanú žiadnu cestu do tohto regiónu, ale že „o takejto schôdzke teraz všetci hovoria“.



„V mnohých ohľadoch si myslíme, že je, samozrejme, potrebná. Musí byť vhodne pripravená a to si vyžaduje úsilie na najrôznejších odborných úrovniach. Vyžaduje si to pokračovanie kontaktov medzi Moskvou a Washingtonom, ktoré sa začali a pokračujú. Ale zatiaľ nie sú známe žiadne podrobnosti,“ povedal Peskov.



Putin v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát s Trumpom telefonoval. S úradujúcim americkým prezidentom sa nestretol od júna 2021, keď sa v Ženeve konal jeho summit s Trumpovým predchodcom Joeom Bidenom.