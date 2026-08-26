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Peskov: Šéf CIA sa s Putinom nestretol, komunikoval s tajnými službami
Americké médiá vrátane stanice CBS News a spravodajského portálu Axios v utorok informovali, že Ratcliffe tajne pricestoval do Moskvy na svoju prvú návštevu od vlaňajšieho nástupu do funkcie.
Autor TASR
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Moskva 26. augusta (TASR) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe sa počas svojej vopred neohlásenej návštevy v Moskve nestretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho Ratcliffe prišiel „nadviazať kontakty medzi spravodajskými službami“. Informuje o tom TASR.
Americké médiá vrátane stanice CBS News a spravodajského portálu Axios v utorok informovali, že Ratcliffe tajne pricestoval do Moskvy na svoju prvú návštevu od vlaňajšieho nástupu do funkcie. Do ruského hlavného mesta ho v utorok ráno z lotyšskej Rigy prepravilo americké vojenské transportné lietadlo C-17 Globemaster, ktoré v nedeľu večer odletelo z Andrewsovej základne pri Washingtone.
Šéf CIA strávil podľa médií v Moskve niekoľko hodín. Podrobnosti o návšteve vrátane toho, s kým konkrétne rokoval a o čom, neboli dosiaľ známe. CIA sa k návšteve nevyjadrila.
V médiách sa vo veľkom špekulovalo, že Ratcliffe mohol varovať Rusko pred eskaláciou vojny na Ukrajine alebo útokom na členský štát NATO. Ruské médiá tiež písali o možnosti americko-ruských rokovaní alebo výmene väzňov.
Peskov pre spravodajský server RTVI povedal, že s Putinom sa Ratcliffe nestretol a schôdzka ani nebola v pláne. Neuviedol zároveň, či riaditeľ CIA odovzdal ruskému prezidentovi nejaký odkaz od jeho amerického náprotivku Donalda Trumpa.
Agentúra DPA pripomenula, že hovorca Kremľa ešte v utorok tvrdil, že o návšteve Ratcliffea nemal žiadnu informáciu. Ruskí komentátori sa zabávali nad týmto vyjadrením Peskova, lebo zábery lietadla sa už objavili na sociálnych sieťach, poznamenala nemecká agentúra. Zároveň dodala, že mnohí komentátori si kládli otázku, ako mohlo také obrovské lietadlo – s riaditeľom CIA na palube - jednoducho pristáť na letisku Vnukovo bez vedomia vedenia štátu.
Spojené štáty minulý týždeň podľa denníka Financial Times požiadali Ukrajinu, aby od pondelka do stredy, keď do ruského hlavného mesta priletí lietadlo s vysokopostaveným americkým predstaviteľom, neútočila na Moskvu, Petrohrad a severné oblasti Ruska. Kyjev so žiadosťou súhlasil.
Americké médiá vrátane stanice CBS News a spravodajského portálu Axios v utorok informovali, že Ratcliffe tajne pricestoval do Moskvy na svoju prvú návštevu od vlaňajšieho nástupu do funkcie. Do ruského hlavného mesta ho v utorok ráno z lotyšskej Rigy prepravilo americké vojenské transportné lietadlo C-17 Globemaster, ktoré v nedeľu večer odletelo z Andrewsovej základne pri Washingtone.
Šéf CIA strávil podľa médií v Moskve niekoľko hodín. Podrobnosti o návšteve vrátane toho, s kým konkrétne rokoval a o čom, neboli dosiaľ známe. CIA sa k návšteve nevyjadrila.
V médiách sa vo veľkom špekulovalo, že Ratcliffe mohol varovať Rusko pred eskaláciou vojny na Ukrajine alebo útokom na členský štát NATO. Ruské médiá tiež písali o možnosti americko-ruských rokovaní alebo výmene väzňov.
Peskov pre spravodajský server RTVI povedal, že s Putinom sa Ratcliffe nestretol a schôdzka ani nebola v pláne. Neuviedol zároveň, či riaditeľ CIA odovzdal ruskému prezidentovi nejaký odkaz od jeho amerického náprotivku Donalda Trumpa.
Agentúra DPA pripomenula, že hovorca Kremľa ešte v utorok tvrdil, že o návšteve Ratcliffea nemal žiadnu informáciu. Ruskí komentátori sa zabávali nad týmto vyjadrením Peskova, lebo zábery lietadla sa už objavili na sociálnych sieťach, poznamenala nemecká agentúra. Zároveň dodala, že mnohí komentátori si kládli otázku, ako mohlo také obrovské lietadlo – s riaditeľom CIA na palube - jednoducho pristáť na letisku Vnukovo bez vedomia vedenia štátu.
Spojené štáty minulý týždeň podľa denníka Financial Times požiadali Ukrajinu, aby od pondelka do stredy, keď do ruského hlavného mesta priletí lietadlo s vysokopostaveným americkým predstaviteľom, neútočila na Moskvu, Petrohrad a severné oblasti Ruska. Kyjev so žiadosťou súhlasil.