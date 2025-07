Kremeľ si nemyslí, že sa zastavil mierový proces vo vojne na Ukrajine

Moskva 10. júla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok uviedol, že si nemyslí, že sa mierové rokovania o vojne na Ukrajine zastavili. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Trump dal po minulotýždňovom telefonáte s Putinom verejne najavo, že je z prístupu ruského prezidenta sklamaný. Spresnil, že ich rozhovor nepriblížil prímerie na Ukrajine, s návrhom ktorého Kyjev opakovane súhlasil. Putin v telefonáte vyhlásil, že Rusko neupustí od svojich cieľov na Ukrajine.



„Ak chcete poznať pravdu, Putin nám predhadzuje veľa somarín. Celý čas je veľmi milý, ale ukazuje sa, že to nemá žiaden význam,“ povedal Trump.



„Nie, nemyslím si. To nemôžete povedať,“ uviedol Peskov pri otázke, či sa zdá byť proces zastavený práve pre reči Trumpa. „Rusko čaká na signál od Kyjeva ohľadom toho, či sa chce alebo nechce pripojiť k tretiemu kolu rokovaní, ktoré sa začali v máji v Istanbule,“ pokračoval.



„Opakovane sme povedali, že preferujeme dosiahnuť naše ciele mierovými politickými a diplomatickými spôsobmi, ale kým sa tak nestane, špeciálna vojenská operácia pokračuje a realita na bojisku sa mení každý deň,“ dodal Peskov. Slovné spojenie „špeciálna vojenská operácia“ je v Rusku oficiálne pomenovanie pre vojnu na Ukrajine.



Donald Trump, ktorý sa chce podľa vlastných slov do histórie zapísať ako mierotvorca, opakovane vyzval na ukončenie krviprelievania na Ukrajine. Napriek jeho nátlaku Rusko pokračuje vo svojej ofenzíve.