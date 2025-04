Kremeľ si zatiaľ nevie predstaviť rokovania o zmluve podobnej START

Moskva 8. apríla (TASR) - Kremeľ si nateraz nevie predstaviť, že by so Spojenými štátmi začal rokovať o novej zmluve o znížení počtu jadrových zbraní, pretože vzájomná dôvera s Washingtonom ešte nie je úplne obnovená. V utorok to podľa agentúry Reuters vyhlásil hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal, že Moskva a Washington pracujú na možnosti takéhoto dialógu v budúcnosti, píše TASR.



Peskov odpovedal na otázku o vyhliadkach na nahradenie zmluvy o obmedzení počtu strategických zbraní, známej aj ako New START, ktorej platnosť sa skončí vo februári 2026.



Hovorca Kremľa pripomenul aj predchádzajúce vyjadrenia ruskej strany, že „v súčasnej konfigurácii, súvisiacej s bezpečnostnou architektúrou a súčasnou situáciou, samozrejme, nemožno abstrahovať od jadrových potenciálov iných krajín a o všetkom treba diskutovať len komplexne.“



„Aby sme dosiahli vyhliadky na možný začiatok takýchto zložitých rokovaní v budúcnosti, Moskva aj Washington teraz vynakladajú značné úsilie na normalizáciu našich bilaterálnych vzťahov, ktoré v uplynulých rokoch, počas predchádzajúcej vlády vo Washingtone, utrpeli hrozné škody,“ dodal Peskov.



Zmluva New START obmedzuje počet strategických jadrových hlavíc, ktoré môžu Spojené štáty a Rusko rozmiestniť, a rozmiestnenie pozemných a ponorkových rakiet, ako aj bombardérov na ich presuny.