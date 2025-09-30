< sekcia Zahraničie
Kremeľ si želá, aby Trumpov plán pre Gazu prispel k riešeniu konfliktu
Trump v pondelok po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vo Washingtone predstavil 20-bodový plán na urovnanie konfliktu v Pásme Gazy.
Autor TASR
Moskva 30. septembra (TASR) - Rusko sa nepodieľa na pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa na mierové urovnanie konfliktu v palestínskom Pásme Gazy. Uviedol to v utorok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, ktorý doplnil, že Moskva nedostala z Washingtonu žiadne signály týkajúce sa spoločnej implementácie spomínaného plánu. Podľa Peskova však Moskva víta každé úsilie zamerané na mierové urovnanie a podporuje Trumpov plán, informovala agentúra DPA, píše TASR.
„Samozrejme, chceme, aby sa tento plán realizoval, aby mohol pomôcť dosiahnuť mierový výsledok... na Blízkom východe,“ uviedol hovorca Kremľa. Dodal, že Rusko tradične udržiava kontakt so všetkými krajinami Blízkeho východu a je pripravené prispieť k mierovému riešeniu.
Trump v pondelok po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vo Washingtone predstavil 20-bodový plán na urovnanie konfliktu v Pásme Gazy, ktorého cieľom je ukončiť boje a odstaviť palestínske islamistické hnutie Hamas od moci. Plán zahŕňa aj dočasnú správu tejto enklávy technokratickými orgánmi pod medzinárodným dohľadom. Trump v utorok povedal, že takéto urovnanie konfliktu v Gaze nemali už 3000 rokov.
