Kremeľ si želá kontinuitu vo vzťahoch s Nemeckom

Moskva 27. septembra (TASR) – Ruská federácia sleduje voľby v Nemecku s veľkým záujmom a počíta s kontinuitou v bilaterálnych vzťahoch. Novinárom to v pondelok oznámil hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.



Nemecko označil za významného obchodného, ekonomického a investičného partnera Ruskej federácie. Dodal, že Moskva má záujem na pokračovaní a ďalšom rozvoji rusko-nemeckých bilaterálnych vzťahov.



Peskov priznal, že Rusko a Nemecko majú nezhody. Dodal však súčasne, že obe krajiny spája presvedčenie, že problémy je potrebné riešiť „iba prostredníctvom dialógu".



Na margo formovania novej vlády hovorca Kremľa uviedol, že proces vytvárania koalície v Nemecku „bude dlhý a komplikovaný" a Rusko ho bude sledovať.



Voľby do Spolkového snemu sa v Nemecku konali uplynulú nedeľu.



Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) v nich získala 25,7 percenta hlasov, zatiaľ čo za blok Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jej bavorskej sesterskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) hlasovalo 24,1 percenta voličov, oznámil úrad spolkového volebného komisára v noci na pondelok po sčítaní hlasov zo všetkých 299 volebných obvodov.



Tretí sú Zelení, pre ktorých je zisk 14,8 percenta hlasov najlepším výsledkom v ich dejinách, aj keď zaostali za predvolebnými očakávaniami. Polepšili si aj liberáli z FDP, ktorí dostali 11,5 percenta hlasov. Obe strany už signalizovali ochotu vstúpiť do trojstrannej koalície s SPD alebo CDU/CSU, ktoré si taktiež neželajú pokračovanie doterajšej veľkej koalície.



Rozloženie síl v Spolkovom sneme sa po takýchto výsledkoch výrazne zmení a Nemecko tak podľa všetkého čakajú náročné koaličné rokovania, domnieva sa agentúra DPA. Spolková republika by po prvý raz od 50. rokov mohla mať vládu zloženú z troch strán.