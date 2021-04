Kremeľ signalizuje možný júnový summit Bidena a Putina

Moskva 26. apríla (TASR) - Summit ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického náprotivka Joea Bidena by sa mohol uskutočniť v júni. Uviedol to v nedeľu kremeľský zdroj, ktorý citovali tlačové agentúry AFP, Reuters a TASS.



Biden v priebehu apríla navrhol ruskému lídrovi stretnutie medzi štyrmi očami na pozadí pretrvávajúceho napätia medzi oboma krajinami.



Kremeľ naznačil, že vníma predmetnú ponuku pozitívne a rokuje s Washingtonom o prvotných krokoch.



Putinov hlavný poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov uviedol, že konečné rozhodnutie týkajúce sa avizovaného stretnutia ešte nepadlo, ale summit by sa podľa jeho slov mohol uskutočniť v júni.



"Jún sa spomína, dokonca aj konkrétne dátumy. Naše rozhodnutie však bude závisieť od množstva faktorov," povedal Ušakov - bývalý ruský veľvyslanec v USA - pre štátnu televíziu Rossija-1.



Júnové stretnutie by sa mohlo potenciálne kryť s Bidenovou plánovanou cestou do Británie na summit skupiny G7, ako aj na summit NATO v Bruseli. Biely dom uviedol, že akýkoľvek summit Biden-Putin sa pravdepodobne bude konať v neutrálnej európskej krajine. Záujem o usporiadanie tejto vrcholovej schôdzky lídrov svetových mocností prejavili napríklad Rakúsko a Fínsko.



Napätie medzi Moskvou a Washingtonom sa zhoršuje v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, novými sankciami uvalenými na Rusko za kybernetické útoky a zasahovanie do volieb, ako aj za uväznenie opozičného kritika Alexeja Navaľného.



Rusko bolo v marci pobúrené, keď Biden počas interview prikývol na otázku, či je podľa neho Putin "vrah".



Biden však opakovane vyhlásil, že aj keď bude voči Rusku tvrdý ohľadom akejkoľvek nepriateľskej politiky, usiluje sa tiež o spoluprácu tam, kde majú obe strany spoločné záujmy. To sa týka napríklad otázok šírenia jadrových zbraní, zmeny podnebia, iránskej jadrovej dohody, Severnej Kórey a podpory mieru a stability v Afganistane.