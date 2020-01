Kremeľ sľubuje diskusiu o návrhoch zmien v ústave

Moskva 21. januára (TASR) - Kremeľ v utorok ubezpečil, že ruská verejnosť bude mať možnosť diskutovať o zmenách a dodatkoch do ústavy, ktoré vo svojom výročnom prejave inicioval ruský prezident Vladimir Putin.



Podľa agentúry AFP to v utorok uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, keď bránil rýchlosť, s ktorou Putin prehodnocuje rozdelenie politickej moci v Rusku.



"O navrhovaných zmenách a doplneniach bude prebiehať masová diskusia, bude masová informačná kampaň a debata," ubezpečil Peskov.



Putin, ktorý má dva roky do svojho štvrtého funkčného obdobia na poste prezidenta, minulý týždeň oznámil rozsiahle, ale nejasne definované zmeny v rozdelení politickej moci v krajine. Vytvoril tiež pracovnú skupinu, ktorá má navrhnúť zmeny a dodatky k ruskej ústave.



Táto pracovná skupina sa zatiaľ stretla iba dvakrát, ale Kremeľ už v pondelok predložil parlamentu návrh plánu reforiem.



Peskov v utorok obhajoval túto zdanlivo uponáhľanú povahu zmien tým, že prezidentove návrhy majú vždy prioritné postavenie a sú "absolútne zrozumiteľné a jasné vzhľadom na realitu, v ktorej sa nachádzame".



Podľa AFP sa očakáva, že dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, bude o návrhu zákona zmien v ústave hlasovať v prvom čítaní už vo štvrtok.



Nie je jasné, ako vláda plánuje zorganizovať celoštátnu "diskusiu" a hlasovanie občanov o ústavných zmenách, ktoré sa podľa niektorých správ má konať už v apríli.