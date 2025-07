Kremeľ: Sme ochotní rokovať s Ukrajinou, ale trváme na svojich cieľoch

Moskva 20. júla (TASR) - Rusko je ochotné rokovať o mieri s Ukrajinou, ale naďalej trvá na dosiahnutí svojich cieľov, povedal v nedeľu podľa agentúry AP hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj deň predtým oznámil, že Kyjev navrhol Moskve usporiadať na budúci týždeň nové kolo mierových rokovaní, a opäť vyzval na osobné stretnutie s ruským lídrom Vladimirom Putinom, informuje TASR.



Tento rok sa dosiaľ uskutočnili dve kolá rusko-ukrajinských mierových rokovaní v Istanbule. Rozhovory však neviedli k posunu k ukončeniu vojny. Strany sa iba dohodli na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov a padlých vojakov. Tieto výmeny sa uskutočnili postupne v júni.



„Prezident Putin opakovane hovoril o svojej túžbe čo najskôr uzavrieť urovnanie na Ukrajine mierovou cestou. Je to dlhý proces, vyžaduje si úsilie a nie je to jednoduché. Pre nás je najdôležitejšie dosiahnuť naše ciele; tie sú jasné a nezmenili sa. Tento proces však nezávisí len od nás,“ povedal Peskov spravodajcovi ruskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti VGTRK Pavlovi Zarubinovi.



Moskva podľa AP trvá na tom, že akákoľvek mierová dohoda by mala viesť k tomu, aby sa Ukrajina stiahla zo svojich štyroch oblastí, ktoré Rusko nezákonne anektovalo v septembri 2022, hoci ich nikdy úplne neobsadilo. Takisto chce, aby sa Ukrajina vzdala svojej ambície vstúpiť do NATO a akceptovala prísne obmedzenia svojich ozbrojených síl.



Kyjev a jeho západní spojenci tieto požiadavky odmietli a obviňujú Moskvu z prieťahov mierových rokovaní, čo zase opakovane odmietol Peskov i ďalší ruskí predstavitelia. Rusko medzitým zintenzívňuje svoje útoky na Ukrajinu, pričom takmer denne proti nej vysielal stovky dronov aj rakety. Analytici očakávajú, že tieto útoky sa budú pravdepodobne ďalej stupňovať.



Zelenskyj v sobotu zopakoval, že rozhovory s Ruskom potrebujú väčšiu dynamiku. V tejto súvislosti požiadal nového tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustema Umerova, aby ich zintenzívnil. Výsledkom je zaslanie návrhu Rusku usporiadať v poradí tretie stretnutie zástupcov znepriatelených krajín.



Moskva na návrh Kyjeva zatiaľ oficiálne nereagovala. Nemenovaný zdroj ruskej agentúry TASS v sobotu uviedol, že sa na termíne ďalších rokovaní ešte nedohodli. „Zatiaľ nebol stanovený žiadny dátum, ale bude,“ povedal.