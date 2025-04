Kremeľ: Spory o jadrovom programe Iránu možno riešiť len diplomaticky

Moskva 4. apríla (TASR) - Napätie týkajúce sa iránskeho jadrového programu sa môže vyriešiť len „diplomatickou cestou“, vyhlásil v piatok Kremeľ. Vyzval tiež na „zdržanlivosť“ v reakcii na varovania šéfa Bieleho domu o možnom zbombardovaní Teheránu, pokiaľ vyvinie jadrové zbrane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Problém iránskej jadrovej dokumentácie sa dá vyriešiť len politicko-diplomatickými prostriedkami,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom AFP. Dodal, že „všetky strany by mali preukázať zdržanlivosť a sústrediť sa na diplomatické úsilie“.



Trump minulý týždeň vyhlásil, že „Irán bude bombardovaný“, ak neupustí od svojho úsilia vyvinúť jadrové zbrane. Prezident vyjadril záujem o to, aby Irán rokoval o novej jadrovej dohode po tom, čo USA v roku 2018 odstúpili od tej pôvodnej, ktorá výmenou za zmiernenie sankcií voči Teheránu obmedzila jeho jadrový program.



Rusko a Irán sú blízkymi spojencami a Teherán je jedným z hlavných podporovateľov ofenzívy Moskvy na Ukrajine. Moskva vo štvrtok odsúdila Trumpovu hrozbu a označila ju za „nezákonnú“.



„Použitie násilných vojenských metód voči Iránu je nezákonné. Vyhrážky útokmi na infraštruktúru jadrovej energetiky sú neprijateľné,“ uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová a dodala, že by to mohlo viesť ku „globálnej katastrofe“.