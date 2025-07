Kremeľ: Stretnutie Putina a Zelenského do 30 dní je nepravdepodobné

Moskva 25. júla (TASR) - Je „zjavne“ nepravdepodobné, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ruský prezident Vladimir Putin stretli do 30 dní, uviedol v piatok Kremeľ. Reagoval tak na slová ukrajinskej hlavy štátu, ktorá navrhla usporiadanie summitu lídrov oboch krajín do konca augusta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Schôdzka na najvyššej úrovni sa musí konať na záver urovnania... Je možné absolvovať taký komplikovaný proces za 30 dní? Nuž, to je zrejme nepravdepodobné,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom.



„Náš postoj je veľmi dobre známy, načrtli sme ho v tom návrhu memoranda, ktoré sme odovzdali ukrajinskej strane,“ skonštatoval Peskov. Poznamenal tiež, že memorandá oboch krajín sú v tejto chvíli značne rozdielne a Kyjev i Moskvu čaká ešte veľký kus práce, píše agentúra TASS.



Rusko počas posledných rokovaní v tureckom Istanbule navrhlo Ukrajine krátkodobé, 24- až 48-hodinové prestávky v bojoch s cieľom vyzdvihnúť zranených vojakov a telá padlých. Moskva podľa neho ponúkla Kyjevu vrátenie 3000 tiel padlých ukrajinských vojakov, strany sa taktiež dohodli na výmene najmenej 1200 vojnových zajatcov na každej strane a diskutovali o návrate vysídlených civilistov. Ukrajina podľa šéfa svojho vyjednávacieho tímu Rustema Umerova navrhla Rusku stretnutie na úrovni prezidentov do konca augusta. Ruské návrhy na krátkodobé humanitárne prestávky v bojoch by však podľa Ukrajiny neboli skutočným prímerím.