< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Stretnutie Trump-Putin sa dá zorganizovať, teraz nie je nutné
O stretnutí s Putinom, ktorého cieľom malo byť riešenie konfliktu na Ukrajine, Trump informoval po telefonáte s ruským prezidentom 16. októbra, pričom sa malo uskutočniť v Budapešti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 2. novembra (TASR) - Stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom môže byť zorganizované rýchlo. V nedeľu to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého však takáto schôdzka momentálne nie je potrebná a namiesto nej je by sa teraz malo aktívne pracovať na vyriešení konfliktu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Hypoteticky je to možné, ale v súčasnosti to nie je potrebné," zdôraznil Peskov v súvislosti so stretnutím prezidentov. „Momentálne je potrebné veľmi dôkladne pracovať na podrobnostiach urovnania (konfliktu),“ dodal.
O stretnutí s Putinom, ktorého cieľom malo byť riešenie konfliktu na Ukrajine, Trump informoval po telefonáte s ruským prezidentom 16. októbra, pričom sa malo uskutočniť v Budapešti. Americká vláda však rokovanie zrušila po tom, čo Moskva poslala do Washingtonu list, z ktorého vyplynulo, že neplánuje urobiť akékoľvek ústupky zo svojich požiadaviek na ukončenie vojny na Ukrajine. Trump následne rokovanie s Putinom zrušil a uvalil aj sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Rosatom.
„Hypoteticky je to možné, ale v súčasnosti to nie je potrebné," zdôraznil Peskov v súvislosti so stretnutím prezidentov. „Momentálne je potrebné veľmi dôkladne pracovať na podrobnostiach urovnania (konfliktu),“ dodal.
O stretnutí s Putinom, ktorého cieľom malo byť riešenie konfliktu na Ukrajine, Trump informoval po telefonáte s ruským prezidentom 16. októbra, pričom sa malo uskutočniť v Budapešti. Americká vláda však rokovanie zrušila po tom, čo Moskva poslala do Washingtonu list, z ktorého vyplynulo, že neplánuje urobiť akékoľvek ústupky zo svojich požiadaviek na ukončenie vojny na Ukrajine. Trump následne rokovanie s Putinom zrušil a uvalil aj sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Rosatom.