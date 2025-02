Kremeľ súhlasí s Trumpovými výrokmi o Zelenskom

Moskva 20. februára (TASR) - Moskva vo štvrtok vyhlásila, že súhlasí s postojom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyzval svoj ukrajinský náprotivok Volodymyra Zelenského na rýchle ukončenie trojročného ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Podľa Ruska popularita ukrajinského prezidenta neustále klesá, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Už sme spomenuli, že tento (Trumpov) postoj je pre nás priaznivejší než postoj predchádzajúcej administratívy (Joea Bidena) a že v tomto prípade absolútne súhlasíme s USA," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Vyjadril sa tiež k stredajším výrokom Zelenského o prezidentovi USA, ktorý podľa ukrajinského lídra žije v ruskej "dezinformačnej bubline". Zelenskyj reagoval na Trumpove vyjadrenia, že za vojnu môže Ukrajina a že popularita Zelenského je na úrovni štyroch percent.



"Rétorika Zelenského a mnohých predstaviteľov kyjevského režimu ponecháva veľa dôvodov na zamyslenie. Skutočnosť, že Zelenského rating klesá, je absolútne zjavným trendom," vyhlásil Peskov.



"Predstavitelia ukrajinského režimu si často, najmä v posledných mesiacoch, dovoľujú hovoriť absolútne neprijateľné veci o hlavách iných štátoch. Samozrejme, pre mnohé hlavy štátov, o ktorých sa takéto vyhlásenia robia, je to absolútne neprijateľné," dodal ruský hovorca.



Peskov vo štvrtok tiež kritizoval návrh premiéra Spojeného kráľovstva Keira Starmera vyslať na Ukrajinu britských vojakov v rámci mierovej misie. Takýto plán je podľa neho neprijateľný, keďže ide o členský štát NATO a predstavoval by dôsledky pre bezpečnosť Ruska.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už v priebehu tohto týždňa označil myšlienku, že by na Ukrajine pôsobili jednotky členských štátov NATO, za "priamu hrozbu", pripomína Reuters.