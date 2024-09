Kremeľ: Súhlasíme, aby sa sabotáž na plynovody Nord Stream vyšetrila

Moskva 9. septembra (TASR) - Rusko podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova víta vyjadrenia nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý chce dať dôkladne vyšetriť útok na plynovody Nord Stream z roku 2022. Peskov zároveň obvinil západné štáty, že sa pokúšajú utajiť, čo sa v skutočnosti stalo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Scholz v nedeľňajšom rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF povedal, že Nemecko sa pri vyšetrovaní sabotáže uistí, že sa nič nezatajilo, a vynaloží maximálne úsilie o to, aby osoby zodpovedné za výbuchy boli potrestané.



Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sa stali terčom útokov nadránom a potom aj večer 26. septembra 2022. Výbuchy neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori poškodili potrubia oboch plynovodov na štyroch miestach.



Moskva sa opakovane sťažuje, že Nemecko nerobí dostatok pri vyšetrovaní týchto incidentov, no Peskov v pondelok privítal prísľub kancelára Scholza.



"Absolútne súhlasíme s tým, že teroristický útok a sabotáž na plynovody Nord Stream musia byť dôkladne vyšetrené, napriek zúfalým pokusom niektorých štátov zapojených do tohto príbehu o jeho ututlanie. To by sa za žiadnych okolností nemalo stať," povedal Peskov. Neobjasnil, o akých krajinách hovoril.



Ani takmer dva roky po sérii výbuchov na plynovodoch Nord Stream sa k útokom nikto neprihlásil. Moskva bez poskytnutia dôkazov opakovane tvrdí, že ich vykonali Spojené štáty a Británia. Obe krajiny to rázne popierajú.



Vyšetrovatelia v Nemecku v auguste informovali o vydaní európskeho zatykača na ukrajinského inštruktora potápania menom Volodymyr Z., ktorý býval v Poľsku, pre podozrenie zo spoluúčasti na poškodení plynovodov. Poľskí prokurátori uviedli, že nemecký príkaz na zatknutie dostali, avšak podozrivý Poľsko opustil. Podľa nemeckých médií sa skrýva na neznámom mieste.