Kremeľ: Summit Putin - Trump by mohol trvať minimálne 6 až 7 hodín
Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti napísala, že na základe vyjadrení Kremľa prinesie summit výsledky a podľa jej informácií sa na úvodnom stretnutí prezidentov zúčastnia aj ich poradcovia.
Autor TASR
Moskva/Anchorage 15. augusta (TASR) - Bilaterálny summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina by podľa Kremľa mohol trvať najmenej šesť až sedem hodín. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP a televízie Sky News.
„Môžete očakávať, že to bude trvať minimálne šesť až sedem hodín,“ uviedol v ruskej štátnej televízií Prvý kanál hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a dodal, že Moskva očakáva „produktívne“ stretnutie.
Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti napísala, že na základe vyjadrení Kremľa prinesie aljašský summit výsledky a podľa jej informácií sa na úvodnom stretnutí prezidentov „medzi štyrmi očami“ zúčastnia aj ich poradcovia.
Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu Kirill Dmitrijev označil atmosféru na Aljaške pred stretnutím Trumpa s Putinom za „bojovnú“ a povedal, že rokovania sa budú týkať celého spektra tém v rusko-amerických vzťahoch, nielen Ukrajiny. Rokovania budú podľa neho zamerané na celkové obnovenie vzájomných vzťahov.
Dmitrijev na Aljašku pricestoval v predstihu, zatiaľ čo Putinov príchod sa očakáva o 11.00 miestneho času (21.00 SELČ). Ruský prezident v piatok pred odletom položil kvety k pamätníku v meste Magadan na ruskom Ďalekom východe, ktorý pripomína spoluprácu medzi USA a Sovietskym zväzom počas druhej svetovej vojny. Socha znázorňuje potrasenie rúk medzi sovietskym a americkým pilotom.
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
