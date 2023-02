Kremeľ: Svet by mal vedieť pravdu o sabotáži plynovodov Nord Stream

Moskva 9. februára (TASR) - Svet by mal vedieť pravdu o sabotáži plynovodov Nord Stream a tí, ktorí sú za ňu zodpovední, by mali byť potrestaní, vyhlásil vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň upozornil na tvrdenie amerického investigatívneho novinára, že sabotáž vykonali Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Vlani 26. septembra v rúrach plynovodov Nord Stream 1 a 2 náhle výrazne klesol tlak. Seizmológovia okrem toho v ich blízkosti na dne Baltického mora zaznamenali výbuch, čo viedlo k špekuláciám, že išlo o sabotáž.



Americký novinár a nositeľ Pulitzerovej ceny Seymour Hersh v jednom zo svojich blogov uviedol, že americké námorníctvo pomohlo Nórsku na plynovody umiestniť nálože a odvolal sa na nemenovaný zdroj. Podľa Hersha išlo o príkaz amerického prezidenta Joea Bidena.



Washington a Oslo toto tvrdenie popreli, no podľa Peskova ide o seriózny článok s hlbokou analýzou, ktorý by si zaslúžil viac pozornosti. "Naneštastie nebol veľmi rozšírený západnými médiami, čo nás neprekvapuje," uviedol Peskov. AFP upozorňuje, že Hersh bol v uplynulých rokoch viackrát obvinený zo šírenia konšpiračných teórií.



"Svet sa musí dozvedieť pravdu o tom, kto túto sabotáž vykonal. Je to veľmi nebezpečný precedens. Ak to niekto spravil raz, môže to spraviť znovu kdekoľvek na svete," uviedol Peskov.



Zároveň vyzval na otvorené medzinárodne vyšetrovanie. "Nie je možné to nechať bez odhalenia zodpovedných a ich potrestania," povedal.



Západné krajiny a Rusko sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za septembrovú explóziu. Podľa Peskova má Moskva informácie o "zapojení Anglosasov do organizácie tejto sabotáže". Rusko však toto svoje tvrdenie nikdy nepodložilo dôkazmi, upozorňuje AFP.