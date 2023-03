Kremeľ: Svoje ciele na Ukrajine môžeme dosiahnuť len vojenskou silou

Moskva 14. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že vzhľadom na postoj Kyjeva je ciele Ruska na Ukrajine možné dosiahnuť len s použitím vojenskej sily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Musíme dosiahnuť naše ciele. Momentálne je to možné len vojenskými prostriedkami vzhľadom na súčasný postoj kyjevského režimu," uviedol Peskov.



Rusko tvrdí, že na Ukrajine bojuje s cieľom "oslobodiť" rusky hovoriace obyvateľstvo žijúce vo východoukrajinskom Donbase od toho, čo nazýva neonacistickým režimom v Kyjeve. Kyjev aj Západ to označujú za nepodloženú zámienku na ospravedlnenie agresívnej vojny a ruskej snahy zmocniť sa rozsiahlych území Ukrajiny.



Moskva zároveň obviňuje Kyjev z krachu mierových rokovaní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však trvá na tom, že o mierovom urovnaní vojny bude uvažovať až po tom, ako ruské jednotky opustia ukrajinské územie.



Peskov v utorok tiež uviedol, že Rusko neuznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu, ktorý by mal súvislosti s vojnou na Ukrajinu vydať v dohľadnom čase svoje prvé zatykače na niekoľkých Ruskov.