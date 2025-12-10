< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Trumpove vyjadrenia k Ukrajine sú v súlade s postojom Moskvy
Americký prezident tvrdí, že Rusko má silnejšiu pozíciu v rokovaniach o ukončení vojny vzhľadom na svoju veľkosť.
Autor TASR
Moskva 10. decembra (TASR) - Kremeľ uviedol v stredu, že najnovšie vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom Ukrajiny sú v súlade s názormi Ruska. Trump povedal, že Rusko nakoniec zvíťazí vo vojne na Ukrajine a že Kyjev bude musieť odstúpiť časť územia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Šéf Bieleho domu v rozhovore pre portál Politico uviedol, že európski lídri sú „slabí“ a vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby vyhlásil v krajine voľby, píše AFP. „V mnohých ohľadoch - pokiaľ ide o otázku členstva v NATO, o otázku území, či o to, ako Ukrajina prichádza o územie - je to v súlade s naším vnímaním,“ povedal v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň označil Trumpove nedávne vyjadrenia za „veľmi dôležité“.
Americký prezident tvrdí, že Rusko má silnejšiu pozíciu v rokovaniach o ukončení vojny vzhľadom na svoju veľkosť. Takisto zdôraznil, že Ukrajina sa nikdy nestane súčasťou NATO.
V nadväznosti na rozhovor Zelenskyj oznámil, že je pripravený usporiadať nové voľby, ak sa zaistí ich bezpečnosť. Invázia Moskvy podnietila Kyjev k vyhláseniu stanného práva a znemožnila podľa ukrajinského práva usporiadanie volieb. „Uvidíme, ako sa situácia vyvinie,“ povedal Peskov k Zelenského oznámeniu.
Spojené štáty zintenzívnili rokovania s Ruskom aj Ukrajinou s cieľom ukončiť konflikt. Trump v rozhovore pre Politico povedal, že dosiahnutie dohody je „náročné“ a „jedným z dôvodov je obrovská nenávisť medzi Putinom a Zelenským“.
