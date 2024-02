Kremeľ: Trumpove vyjadrenia o NATO nie sú ničím novým

Moskva 14. februára (TASR) - Výhrady bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa voči slabému financovaniu obrany v niektorých krajinách NATO nie sú "ničím novým". Uviedol to v stredu kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Trump, ktorý sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb, cez víkend na predvolebnom podujatí povedal, že ak si členské krajiny NATO nebudú plniť svoje finančné záväzky a napadne ich Rusko, Spojené štáty im v prípade jeho návratu do Bieleho domu neprídu na pomoc. Dokonca vyhlásil, že by Rusko nabádal k útoku na členov NATO, ktorí si neplnia povinnosti. Členské krajiny Severoatlantickej aliancie majú povinnosť každý rok financovať svoju obranu sumou dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP).



"Bolo to jedno z hlavných posolstiev, ktoré Trump použil vo vzťahoch s členmi aliancie. V skutočnosti pri rôznych príležitostiach neustále opakoval tieto 'dve percentá'. Takže v jeho prístupe k tomuto problému nejde o nič nové," uviedol Peskov.



Trumpove vyjadrenia znepokojili spojencov NATO a americký prezident Joe Biden ich označil v utorok za hlúpe, hanebné a nebezpečné.