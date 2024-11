Kremeľ: Tvrdenia Trumpa, že dokáže rýchlo ukončiť vojnu, sú prehnané

Moskva 8. novembra (TASR) - Za prehnané označil Kremeľ tvrdenia novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, že dokáže zo dňa na deň ukončiť vojnu na Ukrajine. Tento konflikt podľa Kremľa určite nič nemôže vyriešiť tak rýchlo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.



"Všetci si pamätáme, že (Trump) ešte pred inauguráciou mal prísť s návrhmi, ktoré by vyriešili ukrajinskú krízu. Samozrejme, jeho výroky o tom, že to dokáže urobiť zo dňa na deň, sú istým spôsobom prehnané," uviedol hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.



Zároveň vyjadril presvedčenie, že ak sa nová americká administratíva pod vedením Trumpa "bude usilovať o mier namiesto konfliktu", určite si bude počínať lepšie než jej predchodcovia.



Hovorca Kremľa už predtým vyhlásil, že keďže sú Spojené štáty do konfliktu "priamo zapojené", zmenou trajektórie zahraničnej politiky ho môžu ovplyvniť. Pripustil však, že nie je známe, či sa tak stane.



Trump, ktorý sa stane 47. prezidentom Spojených štátov, vo svojom povolebnom príhovore prisľúbil americkému národu "zlatý vek" a ukončenie vojen vo svete. Peskov tieto Trumpove zámery označil za veľmi dôležité, ale pripomenul, že po prebratí funkcie prezidenta USA môže zmeniť svoju rétoriku.



Republikán počas predvolebnej kampane opakovane prisľúbil, že vojnu na Ukrajine ukončí do jedného dňa, ak bude zvolený na prezidentský post. Kritizoval aj rozsah americkej podpory pre Kyjev. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zase obvinil, že prispel k začatiu vojny s Ruskom a označil ho za "najlepšieho obchodníka na svete".