Kremeľ tvrdí, že Biden a Zelenskyj odmietajú počúvať obavy Ruska

Moskva 22. decembra (TASR) - Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že Washington a Kyjev sú hluchí k obavám Ruska. Reagoval tak na stredajšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojených štátoch. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zelenskému sa počas bleskovej návštevy Washingtonu okrem iného stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý prisľúbil Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc vo výške takmer 1,8 miliárd dolárov. Nový balík pomoci po prvý raz zahŕňa aj dodanie batérie protivzdušného obranného systému Patriot.



"Môžeme s poľutovaním povedať, že doteraz prezident Biden a prezident Zelenskyj nepovedali ani pár slov, ktoré by mohli byť vnímané ako potenciálna pripravenosť vypočuť si obavy Ruska," povedal vo štvrtok reportérom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Neodznelo ani ani jediné slovo, ktoré by Zelenského varovalo pred pokračujúcim ostreľovaním obytných budov v mestách a dedinách v Donbase a nezazneli žiadne skutočné výzvy na mier," dodal Peskov po takmer desiatich mesiacoch invázie, v rámci ktorej Rusko útočí aj na civilné ciele a infraštruktúru po celej Ukrajine.



Niekoľko hodín pred Zelenského návštevou v USA ruský prezident Vladimir Putin povedal, že Moskva bude na budúci rok pokračovať v rozvoji svojho vojenského potenciálu a bojovej pripravenosti svojich jadrových síl. ruský minister obrany Sergej Šojgu v ten istý deň vyhlásil, že počet vojakov ruskej armády by sa mal zvýšiť zo súčasného jedného na 1,5 milióna.