Kremeľ tvrdí, že hackeri v rádiách odvysielali falošný príhovor Putina

Moskva 5. júna (TASR) - Kremeľ v pondelok uviedol, že niekoľko ruských rozhlasovaných staníc napadli hackeri a odvysielali falošný príhovor prezidenta Vladimira Putina. V ňom ohlásil prienik ukrajinských síl do troch ruských regiónov hraničiacich s Ukrajinou a núdzové opatrenia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vo falošnom Putinovom príhovore zaznelo, že "ukrajinské jednotky po zuby vyzbrojené Severoatlantickou alianciou a so súhlasom a podporou Washingtonu napadli Kurskú, Belgorodskú, Briansku oblasť". Príhovor je naďalej prístupný na sociálnych sieťach.



Hlas, ktorý sa podobal Putinovmu, tiež oznámil vyhlásenie stanného práva, všeobecnú mobilizáciu a evakuáciu civilistov z týchto troch administratívnych celkov.



"Bol to rozhodne hackerský útok," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti.



Úrady v Belgorodskej oblasti uviedli, že išlo o deepfake s cieľom "zasiať paniku medzi obyvateľov". Predstavitelia susednej Voronežskej oblasti tiež upozornili svojich obyvateľov na možné hackerské útoky na rozhlasové stanice.



Rozhlasová stanice MIR označila hackerský útok za provokáciu a spresnila, že trval zhruba 40 minút.