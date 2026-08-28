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Kremeľ: Mierové rozhovory o Ukrajine sú do značnej miery pozastavené
Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov vo štvrtok novinárom povedal, že v septembri nevylučuje obnovenie rokovaní s Ruskom.
Autor TASR
Moskva 28. augusta (TASR) - Kyjev a Moskva v súčasnosti nevedú mierové rokovania. V piatok to uviedol na brífingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že ruské jednotky pokračujú na východe Ukrajiny v ofenzíve. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a TASS.
„Pokračujeme v špeciálnej vojenskej operácii (Moskva týmto termínom oficiálne označuje vojnu na Ukrajine) a naše jednotky dosahujú očividné úspechy na frontovej línii,“ povedal Peskov. „Čo sa týka mierových rozhovorov, táto téma je do značnej miery pozastavená. Nie sú nijaké nové myšlienky,“ dodal.
Ruský prezident Vladimir Putin požaduje ako podmienku pre akúkoľvek dohodu o prímerí, aby sa Ukrajina vzdala plnej kontroly nad Doneckou oblasťou. Kyjev to opakovane odmietol.
„Ukrajinská strana veľmi dobre pozná naše požiadavky. Len o nich nechce pokojne diskutovať,“ poznamenal Peskov.
Hovorca Kremľa ďalej uviedol, že ruská armáda „zámerne ničí vojenskú a polovojenskú infraštruktúru kyjevského režimu“. „Naše sily vedia, čo robia a ako to majú robiť,“ zdôraznil.
Náčelník ruského generálneho štábu vo štvrtok podľa denníka The Moscow Times vyhlásil, že jeho jednotky sa pomaly približujú k silne opevnenému mestu Sloviansk v Doneckej oblasti.
Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov vo štvrtok novinárom povedal, že v septembri nevylučuje obnovenie rokovaní s Ruskom.
Denník New York Times v piatok informoval, že riaditeľ CIA John Ratcliffe sa počas neočakávanej utorkovej návštevy Moskvy pokúšal Kremeľ presvedčiť, aby sa snažil dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou.
V utorok o diplomatickom riešení situácie rokoval v Moskve s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher.
„Povedzme to na rovinu, vojna sa musí skončiť... Čím dlhšie bude konflikt trvať, tým ťažšie sa dosiahne adekvátne riešenie,“ vyhlásil Gallagher na spoločnej tlačovej konferencii. Lavrovovi vraj zopakoval výzvu pápeža Leva XIV., aby Rusi „ukončili boje s cieľom začať skutočné rokovania s podporou medzinárodného spoločenstva“.
„Pokračujeme v špeciálnej vojenskej operácii (Moskva týmto termínom oficiálne označuje vojnu na Ukrajine) a naše jednotky dosahujú očividné úspechy na frontovej línii,“ povedal Peskov. „Čo sa týka mierových rozhovorov, táto téma je do značnej miery pozastavená. Nie sú nijaké nové myšlienky,“ dodal.
Ruský prezident Vladimir Putin požaduje ako podmienku pre akúkoľvek dohodu o prímerí, aby sa Ukrajina vzdala plnej kontroly nad Doneckou oblasťou. Kyjev to opakovane odmietol.
„Ukrajinská strana veľmi dobre pozná naše požiadavky. Len o nich nechce pokojne diskutovať,“ poznamenal Peskov.
Hovorca Kremľa ďalej uviedol, že ruská armáda „zámerne ničí vojenskú a polovojenskú infraštruktúru kyjevského režimu“. „Naše sily vedia, čo robia a ako to majú robiť,“ zdôraznil.
Náčelník ruského generálneho štábu vo štvrtok podľa denníka The Moscow Times vyhlásil, že jeho jednotky sa pomaly približujú k silne opevnenému mestu Sloviansk v Doneckej oblasti.
Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov vo štvrtok novinárom povedal, že v septembri nevylučuje obnovenie rokovaní s Ruskom.
Denník New York Times v piatok informoval, že riaditeľ CIA John Ratcliffe sa počas neočakávanej utorkovej návštevy Moskvy pokúšal Kremeľ presvedčiť, aby sa snažil dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou.
V utorok o diplomatickom riešení situácie rokoval v Moskve s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher.
„Povedzme to na rovinu, vojna sa musí skončiť... Čím dlhšie bude konflikt trvať, tým ťažšie sa dosiahne adekvátne riešenie,“ vyhlásil Gallagher na spoločnej tlačovej konferencii. Lavrovovi vraj zopakoval výzvu pápeža Leva XIV., aby Rusi „ukončili boje s cieľom začať skutočné rokovania s podporou medzinárodného spoločenstva“.