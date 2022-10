Rusko tvrdí,že NATO bojuje na strane Kyjeva;mal to povedať Stoltenberg

Moskva 12. októbra (TASR) - Najnovšie výroky generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga je podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova možné považovať za potvrdenie toho, že NATO bojuje v konflikte na Ukrajine na strane Kyjeva. Peskov to povedal v stredu na pravidelnom brífingu pre ruské médiá, informuje TASR na základe správ denníka The Guardian aj agentúry Reuters.



Stoltenberg v utorok v Bruseli povedal, že víťazstvo Ruska na Ukrajine by bolo "porážkou pre nás všetkých".



Peskov okrem reakcie na tieto vyjadrenia v stredu tiež obvinil lídrov západných krajín zo "škodlivej a provokatívnej" rétoriky, ku ktorej sa uchyľujú v reakcii na ruské hrozby použitia jadrových zbraní.



Reuters v tejto súvislosti pripomína, že Putin 21. septembra varoval Západ, že neblafuje, keď tvrdí, že na obranu Ruska pred "jadrovým vydieraním" zo strany Západu bude pripravený použiť jadrové zbrane.



Americký prezident Joe Biden následne upozornil, že svet čelí najväčšej hrozbe "armagedonu" od kubánskej raketovej krízy z roku 1962. Zároveň však spochybnil, že by sa ruský prezident Vladimir Putin chystal na Ukrajine použiť taktickú jadrovú zbraň.



"Denne vyjadrujeme ľútosť nad tým, že hlavy štátov, v Spojených štátoch a Európe, sa každý deň zapájajú do jadrovej rétoriky... Považujeme to za škodlivé a provokatívne," povedal teraz Peskov. Hovorca Kremľa zareagoval aj na otázku o perspektíve stretnutia Bidena s Putinom, pričom uviedol, že o iniciovanie takejto schôdzky na najvyššej úrovni sa dosiaľ nepokúsila ani jedna zo strán.



Pozorovatelia spochybňujú skutočnú ochotu Ruska rokovať o ukončení vojny na Ukrajine a stiahnutí ruských vojsk z ukrajinského územia. Moskva však deklaruje svoju údajnú otvorenosť viesť mierové rokovania už od začiatku invázie na Ukrajinu.