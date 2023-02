Kremeľ tvrdí, že NATO sa čoraz viac zapája do konfliktu na Ukrajine

Moskva 14. februára (TASR) - Kremeľ v utorok vyhlásil, že Severoatlantická aliancia sa čoraz viac zapája do konfliktu na Ukrajine tým, že Kyjevu sľubuje ďalšie dodávky zbraní. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry Reuters.



"NATO je pre nás nepriateľskou organizáciou, ktorá svoj nepriateľský postoj dokazuje každý deň," tvrdil novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "(Aliancia) sa snaží zo všetkých síl, aby bolo jej zapojenie do konfliktu čo najjasnejšie," uviedol.



Dodávky ďalšej munície pre ukrajinské sily zo strany členských štátov NATO podľa Moskvy konflikt len predlžujú a zvyšujú pravdepodobnosť eskalácie vojenských aktivít.



Kyjev a Západ tvrdia, že moderné systémy zbraní sú kľúčové na to, aby sa Ukrajina dokázala brániť voči mohutnej ruskej vojenskej agresii, ktorá trvá už takmer rok.



Generálny tajomník Aliancie vedenej Spojenými štátmi Jens Stoltenberg v pondelok povedal, že spojenci musia "Ukrajine naďalej poskytovať to, čo potrebuje, aby zvíťazila a dosiahla spravodlivý a udržateľný mier".



NATO plánuje podľa Stoltenberga zvýšiť svoje zásoby munície, ktoré sa vyčerpávajú v súvislosti s podporou poskytovanou ukrajinským silám v boji proti ruskej agresii.



O ďalšej vojenskej podpore Ukrajiny budú od utorka v Bruseli dva dni rokovať ministri obrany členských krajín NATO.