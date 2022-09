Kremeľ tvrdí, že neplánuje zatvorenie ruských hraníc

Moskva 26. septembra (TASR) - Kremeľ neprijal žiadne rozhodnutia o uzavretí hraníc Ruskej federácie, vyhlásil v pondelok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Informovala o tom agentúra AFP.



Peskov nemá informácie o tom, že by sa v ruských regiónoch chystalo vyhlásenie stanného práva s následným uzavretím hraníc, uviedol v reakcii na otázky novinárov uviedol.



Po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil 21. septembra tzv. čiastočnú mobilizáciu, už z Ruska odcestovali desaťtisíce ľudí najmä však mužov, ktorých by sa mohla týkať mobilizácia. V médiách sa v súvislosti s tým objavili špekulácie, že ruské úrady plánujú mužom v mobilizačnom veku zakázať opustenie krajiny.



Rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) na svojom webe v pondelok informovala, že len hranicu do Fínska prekročilo cez víkend takmer 17.000 ruských občanov, čo je o 80 percent viac ako týždeň predtým.



V pondelok skoro ráno bolo záujemcov o prekročenie fínsko-ruskej hranice menej, ale prevádzka na tamojších hraničných priechodoch je stále rušnejšia ako v predchádzajúcich týždňoch, uviedol pre agentúru Reuters Taneli Repo z fínskej pohraničnej stráže.



Fínska vláda v piatok uviedla, že v najbližších dňoch zakáže všetkým Rusom vstup na turistické víza. Platí to pre tých, ktorí cestujú na schengenské víza predtým vydané Fínskom, ako aj pre tých, ktorí cestujú na schengenské víza vydané v iných krajinách.



Podobné rozhodnutia prijali už skôr Poľsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.



Veľa Rusov sa pokúša aj o prekročenie pozemných hraníc Ruska s Kazachstanom, Gruzínskom či Mongolskom.