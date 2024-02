Kremeľ tvrdí, že o rozhovor s Putinom má záujem mnoho západných médií

Moskva 7. februára (TASR) - O rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom požiadalo "mnoho" západných médií, uviedol v stredu Kremeľ. Poprel tým tvrdenie kontroverzného amerického moderatóra Tuckera Carlsona, že ako jediný novinár zo Západu o rozhovor požiadal. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Carlson tento týždeň pricestoval do Moskvy, aby urobil rozhovor s Putinom. Tvrdil, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa žiadny západný novinár "neobťažoval" požiadať o interview so šéfom Kremľa. "Dostávame veľa žiadostí o rozhovory s prezidentom," reagoval Putinov hovorca Dmitrij Peskov na otázku o Carlsonovom tvrdení.



"Keď však ide o krajiny kolektívneho Západu, hovoríme o veľkých online médiách, ktoré sa nemôžu pochváliť tým, že sa aspoň snažia vyzerať objektívne," dodal. Podľa Peskova je postoj Carlsona "v kontraste s postojom tradičných anglosaských médií".



Carlsonove tvrdenie vyvrátili napríklad reportérka televízie CNN Christiane Amanpourová či moskovský korešpondent BBC Steve Rosenberg, ktorí dlhodobo majú záujem o rozhovor s ruským prezidentom. Carlson termín odvysielania rozhovoru s Putinom zatiaľ neuviedol, no potvrdil, že ho bude možné sledovať zadarmo.



Bývalý moderátor televízie Fox News si pre svoje radikálne konzervatívne názory získal veľa priaznivcov. V apríli 2023 ho televízia prepustila pre súdny spor, v ktorom výrobca volebných prístrojov Dominion Voting Systems žaloval Fox News za ohováranie pre šírenie konšpiračnej teórie o údajnom falšovaní amerických prezidentských volieb v neprospech Donalda Trumpa. Žaloba sa skončila mimosúdnym urovnaním, v rámci ktorého televízia zaplatila odškodné 787,5 miliónov dolárov (733 miliónov eur).



Prístup bývalého moderátora Fox News k Putinovi je v obrovskom kontraste s prístupom voči iným americkým novinárom v Rusku. Dvoch z nich, reportéra amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkovicha a novinárku Alsu Kurmaševová z Rádia Slobodná Európa ruské úrady zadržali, pripomína AFP.