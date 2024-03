Kremeľ: Plán EÚ použiť zmrazené aktíva pre Ukrajinu je porušením práva

Moskva 20. marca (TASR) - Kremeľ v stredu upozornil, že Európska únia sa dopustí "bezprecedentného porušenia" medzinárodného práva, ak zmrazené ruské aktíva použije na vyzbrojenie Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Po tom, čo Rusko vo februári 2022 zaútočilo na susednú Ukrajinu, EÚ zmrazila približne 200 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky. Približne 90 percent týchto prostriedkov spravuje medzinárodná depozitná organizácia Euroclear so sídlom v Belgicku.



Členské štáty EÚ sa už niekoľko mesiacov sporia o tom, ako využiť ruské aktíva. Európska komisia prostredníctvom šéfa diplomacie EÚ Joseppa Borella v stredu predloží návrh, na základe ktorého by sa výnosy z nich využili na nákup zbraní pre Ukrajinu.



"Európania si dobre uvedomujú škody, ktoré by takéto rozhodnutia mohli spôsobiť ich ekonomike, ich imidžu a ich reputácii ako spoľahlivých garantov. Stanú sa terčom trestného stíhania na mnoho desaťročí," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Borrell ešte v utorok objasnil, že návrh EK počíta s tým, že 90 percent zisku z aktív pôjde do fondu, ktorý sa používa na pokrytie nákladov na zbrane pre Ukrajinu, respektíve Európskeho mierového nástroja. Zvyšných 10 percent by išlo do rozpočtu EÚ na pomoc pri zvyšovaní kapacity obranného priemyslu Ukrajiny.



Moskva by podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej na takéto konanie eurobloku, ktoré označila za "priamu lúpež a krádež", nevyhnutne reagovala.



Európski predstavitelia hovoria, že podľa ich najnovšieho návrhu by sa na pomoc Ukrajine mohli použiť približne tri miliardy eur ročne. Naliehali tiež na to, že návrh bol z právneho hľadiska opodstatnený, pretože zisky, ktoré boli predmetom sankcií, dosiahli depozitári cenných papierov v dôsledku sankcií a nepatrili Rusku.



O pláne majú lídri členských krajín EÚ diskutovať vo štvrtok na summite v Bruseli. V prípade, že sa podarí dospieť k dohode rýchlo, by podľa predstaviteľov peniaze na pomoc Ukrajine mohli začať prúdiť už v júli.



Tieto návrhy z prostredia EÚ sa objavujú v situácii, keď republikáni v americkom Kongrese naďalej blokujú 60-miliardový balík pomoci pre Ukrajinu, doplnila AFP.